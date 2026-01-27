نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري



احتل تريزيجيه نجم الاهلي وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفه اليوم الثلاثاء، في مباراة الأهلي ضد وادي دجلة ضمن منافسات مسابقة دوري نايل.

تعرف علي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف تريزيجيه اليوم الثلاثاء.

وأحرز النجم محمد حسن تريزيجيه هدف الأهلي في شباك وادي دجلة في الدقيقة الـ 25 من عمر المواجهة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف تريزيجيه اليوم



1- صديق أوجولا سيراميكا كليوباترا 6 أهداف.

2- محمود حسن تريزيجيه الأهلي 5 أهداف.

3- صلاح محسن المصري البورسعيدي 5 أهداف.

4- عمر الساعي المصري البورسعيدي 4 أهداف.

5- ناصر ماهر بيراميدز 4 أهداف.

6- أسامة فيصل البنك الأهلي 4 أهداف.