محمود وفا حكمًا لمباراة الزمالك وبتروجت بدوري نايل اليوم

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، إلى ملاعب دوري نايل، حيث تُقام ثلاث مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة، في جولة توصف بالمفصلية للعديد من الفرق الساعية للمنافسة على المربع الذهبي أو الهروب من مناطق الخطر في جدول الترتيب.

وتحظى مباريات هذه الجولة بمتابعة جماهيرية كبيرة، في ظل تقارب النقاط بين عدد من الفرق، واشتداد المنافسة مع دخول الدوري مرحلة الحسم النسبي، ما يضفي على اللقاءات طابعًا خاصًا من الإثارة والندية.

لجنة الحكام تعلن الأطقم التحكيمية

وفي إطار الاستعدادات التنظيمية للجولة، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الأطقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباريات اليوم، حرصًا على توفير أعلى درجات العدالة التحكيمية، خاصة في ظل حساسية المواجهات وتأثير نتائجها المباشر على ترتيب الفرق.

وأكدت اللجنة ثقتها في الحكام المختارين، مشددة على أهمية الالتزام باللوائح، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات داخل المستطيل الأخضر.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبتروجت

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وبتروجت إلى الحكم محمود وفا كحكم ساحة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان كمساعد أول، وخالد حسين كمساعد ثانٍ، بينما يتولى حسن محمود مهمة الحكم الرابع.

أما على مستوى تقنية الفيديو (VAR)، فيتواجد الحكم الدولي خالد الغندور حكمًا للفيديو، ويعاونه هاني خيري، لمتابعة الحالات التحكيمية الجدلية والتدخل عند الضرورة وفقًا لبروتوكول التقنية المعتمد.

مباراة بطموحات متباينة

يدخل الزمالك اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على فرق المقدمة، بينما يطمح بتروجت للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب، في مواجهة يتوقع أن تشهد صراعًا قويًا داخل الملعب، في ظل دوافع الفريقين ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث



