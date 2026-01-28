قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي
روسيا والصين وإيران.. الاستخبارات الأمريكية تُشكّك في قطع فنزويلا العلاقات مع الخصوم
النائب العام يُحيل شكوى «المهن الطبية» للتحقيق في واقعة الإضرار بأموال الاتحاد
أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»
أتمنى فشله.. أسطورة أرسنال يُعلّق على مستقبل ريال مدريد تحت قيادة «أربيلوا»
«أبو العينين»: «مدبولي» واحد من أفضل رؤساء الوزراء في تاريخ مصر المُعاصر
أبو العينين: «مدبولي» واجه تحديات صعبة بكفاءة ويمتلك خبرات سياسية واقتصادية كبيرة
لحظات ود وحب بين إلهام شاهين وماجدة الرومي على ضفاف النيل | شاهد
عضو بالشيوخ: إعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل بداية لحمايتهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا
شوبير: الأهلي يتراجع عن إعارة عمر سيد معوض للبنك الأهلي
وكيل «أليو ديانج» يكشف كواليس العروض المُقدمة للاحتراف الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود وفا حكمًا لمباراة الزمالك وبتروجت بدوري نايل اليوم

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، إلى ملاعب دوري نايل، حيث تُقام ثلاث مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة، في جولة توصف بالمفصلية للعديد من الفرق الساعية للمنافسة على المربع الذهبي أو الهروب من مناطق الخطر في جدول الترتيب.

وتحظى مباريات هذه الجولة بمتابعة جماهيرية كبيرة، في ظل تقارب النقاط بين عدد من الفرق، واشتداد المنافسة مع دخول الدوري مرحلة الحسم النسبي، ما يضفي على اللقاءات طابعًا خاصًا من الإثارة والندية.

لجنة الحكام تعلن الأطقم التحكيمية

وفي إطار الاستعدادات التنظيمية للجولة، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الأطقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباريات اليوم، حرصًا على توفير أعلى درجات العدالة التحكيمية، خاصة في ظل حساسية المواجهات وتأثير نتائجها المباشر على ترتيب الفرق.

وأكدت اللجنة ثقتها في الحكام المختارين، مشددة على أهمية الالتزام باللوائح، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات داخل المستطيل الأخضر.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبتروجت

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وبتروجت إلى الحكم محمود وفا كحكم ساحة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان كمساعد أول، وخالد حسين كمساعد ثانٍ، بينما يتولى حسن محمود مهمة الحكم الرابع.

أما على مستوى تقنية الفيديو (VAR)، فيتواجد الحكم الدولي خالد الغندور حكمًا للفيديو، ويعاونه هاني خيري، لمتابعة الحالات التحكيمية الجدلية والتدخل عند الضرورة وفقًا لبروتوكول التقنية المعتمد.

مباراة بطموحات متباينة

يدخل الزمالك اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على فرق المقدمة، بينما يطمح بتروجت للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب، في مواجهة يتوقع أن تشهد صراعًا قويًا داخل الملعب، في ظل دوافع الفريقين ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مخاطر صحية تصيبك عند التدخين قبل سن الـ20 .. وهذه مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني

فيروس نيباه

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

بالصور

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد