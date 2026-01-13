انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

نفى الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في أول ظهور له تداول شائعات عن وفاته في حادث مروري.

وقال "عيسى"، عبر قناة “المشهد”: "كنت جالسًا في منزلي آمنًا، وفجأة أجد الجميع يسأل: أنت عايش ولا مت؟ حتى أخي اتصل بي ليستفسر عما حدث، رغم أنه يسكن في آخر الشارع".

وأضاف: «قالوا مات في حادثة، وأنا أصلاً بقالي 10 أيام مخرجتش من بيتنا، غير لصلاة الجمعة في مسجد يبعد عن بيتي 15 متر، يعني بقالي 10 أيام مركبتش عربية».

و استكمل ابراهيم عيسى: أن دي مش أول مرة يموتوني ،لافتًا إلى أنه سبق أن جرى الترويج لإصابته بمرض خطير ودخوله العناية المركزة، باستخدام صور قديمة له من أحد الأعمال الدرامية التي شارك فيها.



وربط إبراهيم عيسى بين الشائعة الأخيرة والحملة المثارة ضد فيلمه «الملحد»، مؤكدا: «دا جزء من الحملة ضد فيلم الملحد، قالوا شوفتوا انتقام الله مات في حادثة بعد ما كتب الملحد.

واختتم عيسى حديثه قائلًا: «إحنا كلنا هنموت والموت حق، متستعجلوش… أنا هموت في الوقت اللي ربنا محدده وليس الموت عقوبة لأحد". ، خففوا كراهيتكم قليلًا، ، وأنا رغم كل شيء معتز وفخور، وأعتقد أنني سأخاصم كل من يسبّ ويلعن يوم القيامة".