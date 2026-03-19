الخارجية تطلق سلسلة أفلام عن مسيرة نخبة من رموز الدبلوماسية المصرية

في إطار احتفاء وزارة الخارجية و التعاون الدولي والمصريين بالخارج بيوم الدبلوماسية المصرية، تطلق الوزارة سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تستعرض خلالها المسيرة المهنية والوطنية لنخبة من أعلام ورموز الدبلوماسية المصرية، الذين تركوا بصمات واضحة في تاريخ العمل الدبلوماسي، وأسهموا بجهودهم في الدفاع عن المصالح الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وتسعى وزارة الخارجية من خلال هذه الأفلام الوثائقية التعريف بالدور الوطني الذي اضطلع به هؤلاء الوزراء خلال مراحل حاسمة من تاريخ مصر. وتهدف إلى توثيق التاريخ الدبلوماسي المصري وإبراز ما قدموه من عطاء وإسهامات جليلة في خدمة الوطن، بما يعزز الوعي المجتمعي بالدور الحيوي الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في دعم الأمن القومي وحماية المصالح الوطنية وترسيخ مكانة مصر على الساحتين الاقليمية والدولية.

ويتناول الفيلم الوثائقي الثاني إسهامات عدد من وزراء الخارجية السابقين وتركوا إرثا دبلوماسيا بارزا، من بينهم وزراء الخارجية محمود فوزي، وكمال حسن علي، ومحمود رياض، وإسماعيل فهمي.

الفيلم الوثائقي الأول: شهادة ستة من وزراء الخارجية السابقين بشأن يوم الدبلوماسية المصرية.

