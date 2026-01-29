بسبب غرامات الكهرباء .. بكري : الغلبان إزاي تساويه مع سكان كمبوند ومصانع بتسرق التيار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه في قانون الكهرباء، كيف يتم التساوي في العقوبات التي تتم على المواطن البسيط، أو الطبقات العليا.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن ديون الحكومة للكهرباء تصل إلى 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء نجح في تقليل الفاقد، ونجح في تحصيل المخالفات التي تتم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن البعض لي لديه عدادات كهرباء، مؤكدا أنه لا بد من التعامل معهم بشكل مختلف، ووضعهم في إطار القانون، بدلا من توقيع العقوبات عليهم.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الخكومة عليها مراجعة قانون الكهرباء، لأنه يمكن ان يعاقب المواطن البسيط، مؤكدا أن تشديد العقوبات يجب أن يترافق مع تمييز واضح بين المواطن البسيط المتعثر في إجراءات التقنين، وبين الكيانات الكبرى التي تتورط في سرقات بملايين الجنيهات، “فاحنا مش هنساوي اللي ساكن في كمبوند بالمواطن الغلبان”.