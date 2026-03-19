الرئيس السيسي: اتصالات مصرية لحث الأطراف على خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود اتصالات مصرية لحث الأطراف على خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية.

وقال الرئيس السيسي: "الرئيس المصري يؤكد مساندة مصر الكاملة لإجراءات قطر في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وأكد الرئيس السيسي: "الأمن القومي لدول الخليج العربي امتداد للأمن القومي المصري".

وتابع الرئيس السيسي: "يجب وقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورا، وهناك جهود مصرية مكثفة لحث الأطراف كافة على العودة الفورية للمسار التفاوضي".

وأضاف الرئيس السيسي: "المسار التفاوضي هو السبيل الوحيد للتوصل لحلول دبلوماسية تحافظ على استقرار الدول".