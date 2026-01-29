قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

عبد العزيز جمال

تشهد أسعار الذهب في محلات الصاغة تراجعًا قويًا خلال تعاملات اليوم الخميس 29 يناير 2026، بعد موجة صعود غير مسبوقة دفعت المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية لم يشهدها من قبل، قبل أن تبدأ عمليات جني أرباح مكثفة تضغط على الأسعار محليًا وعالميًا.

سعر الذهب عيار 21 يتراجع بقوة

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق، تراجعًا حادًا، بعدما انخفض من مستوى 7550 جنيهًا خلال الأيام الماضية إلى نحو 7100 جنيه للجرام، في واحدة من أسرع حركات التصحيح السعري منذ بداية العام، متأثرًا بالهبوط العالمي للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

جني الأرباح يهوي بالذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا خلال جلسات اليوم، نتيجة عمليات جني أرباح قوية عقب موجة صعود قياسية، حيث هبط سعر الأوقية من مستوى 5600 دولار إلى نحو 5160 دولارًا، قبل أن يعاود الارتداد الجزئي مع محاولات السوق استعادة التوازن.

وخلال فترة زمنية قصيرة، تراجعت الأسعار من 5496.55 دولار إلى 5105 دولارات للأوقية، في حركة عنيفة تعكس حجم الضغوط البيعية، وسط حالة ترقب حذر من المستثمرين لمسار السياسة النقدية العالمية وتحركات الدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر

تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب في السوق وفق آخر التحديثات على النحو التالي:

أسعار بيع وشراء الذهب

عيار 24
سعر البيع: 8115 جنيهًا
سعر الشراء: 8000 جنيه

عيار 22
سعر البيع: 7440 جنيهًا
سعر الشراء: 7335 جنيهًا

عيار 21
سعر البيع: 7100 جنيه
سعر الشراء: 7000 جنيه

عيار 18
سعر البيع: 6085 جنيهًا
سعر الشراء: 6000 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 14
سعر البيع: 4735 جنيهًا
سعر الشراء: 4665 جنيهًا

عيار 12
سعر البيع: 4055 جنيهًا
سعر الشراء: 4000 جنيه

الجنيه الذهب والأونصة

سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 56800 جنيه
سعر الشراء: 56000 جنيه

سعر الأونصة بالجنيه
سعر البيع: 252385 جنيهًا
سعر الشراء: 248830 جنيهًا

سعر الأونصة عالميًا
5250.17 دولار

تقلبات حادة وتحذيرات للمستثمرين

ويأتي هذا التراجع في ظل تقلبات عنيفة تشهدها أسواق المعادن النفيسة، مع تصاعد عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية، إلى جانب حالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية على المدى القصير.

