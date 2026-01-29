عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

تشهد أسعار الذهب في محلات الصاغة تراجعًا قويًا خلال تعاملات اليوم الخميس 29 يناير 2026، بعد موجة صعود غير مسبوقة دفعت المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية لم يشهدها من قبل، قبل أن تبدأ عمليات جني أرباح مكثفة تضغط على الأسعار محليًا وعالميًا.

سعر الذهب عيار 21 يتراجع بقوة

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق، تراجعًا حادًا، بعدما انخفض من مستوى 7550 جنيهًا خلال الأيام الماضية إلى نحو 7100 جنيه للجرام، في واحدة من أسرع حركات التصحيح السعري منذ بداية العام، متأثرًا بالهبوط العالمي للأوقية.





جني الأرباح يهوي بالذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا خلال جلسات اليوم، نتيجة عمليات جني أرباح قوية عقب موجة صعود قياسية، حيث هبط سعر الأوقية من مستوى 5600 دولار إلى نحو 5160 دولارًا، قبل أن يعاود الارتداد الجزئي مع محاولات السوق استعادة التوازن.

وخلال فترة زمنية قصيرة، تراجعت الأسعار من 5496.55 دولار إلى 5105 دولارات للأوقية، في حركة عنيفة تعكس حجم الضغوط البيعية، وسط حالة ترقب حذر من المستثمرين لمسار السياسة النقدية العالمية وتحركات الدولار الأمريكي.



تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب في السوق وفق آخر التحديثات على النحو التالي:

أسعار بيع وشراء الذهب

عيار 24

سعر البيع: 8115 جنيهًا

سعر الشراء: 8000 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 7440 جنيهًا

سعر الشراء: 7335 جنيهًا

عيار 21

سعر البيع: 7100 جنيه

سعر الشراء: 7000 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 6085 جنيهًا

سعر الشراء: 6000 جنيه



عيار 14

سعر البيع: 4735 جنيهًا

سعر الشراء: 4665 جنيهًا

عيار 12

سعر البيع: 4055 جنيهًا

سعر الشراء: 4000 جنيه

الجنيه الذهب والأونصة

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 56800 جنيه

سعر الشراء: 56000 جنيه

سعر الأونصة بالجنيه

سعر البيع: 252385 جنيهًا

سعر الشراء: 248830 جنيهًا

سعر الأونصة عالميًا

5250.17 دولار

تقلبات حادة وتحذيرات للمستثمرين

ويأتي هذا التراجع في ظل تقلبات عنيفة تشهدها أسواق المعادن النفيسة، مع تصاعد عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية، إلى جانب حالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية على المدى القصير.