إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 29 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس  

الذهب


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6026 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7030 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8038 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56240 جنيه.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 29 يناير 2026.

الدولار

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.98 جنيه
سعر الشراء: 46.84 جنيه

اليورو

سعر البيع: 56.24 جنيه

سعر الشراء: 56.08 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.74 جنيه

سعر الشراء: 64.54 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.52 جنيه

سعر الشراء: 12.49 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.79 جنيه

سعر الشراء: 12.75 جنيه


وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  أن الشتاء سينتهي رسميًا في 21 مارس 2026، لكن التقلبات الشتوية ستستمر حتى نهاية مارس وبداية أبريل، لذا يجب الحذر من الدفء المؤقت الذي قد يحدث في بعض الفترات.

حالة الطقس اليوم الخميس 29 يناير 2026
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 29 يناير 2026، نشاطًا ملحوظًا للرياح على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 50 كم/س.

كما يُحتمل أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة على بعض المناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

ويستمر الطقس باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يصبح باردًا ليلاً.

وتشير التوقعات أيضًا إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، ودمياط، حيث يُتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 35 و 60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم:
القاهرة الكبرى: الصغرى 15 ، العظمى 22 

الإسكندرية: الصغرى 14 ، العظمى 22 

المنصورة: الصغرى 14 ، العظمى 20 

دمياط: الصغرى 14 ، العظمى 21 

السويس: الصغرى 13 ، العظمى 23 

شرم الشيخ: الصغرى 17 ، العظمى 24 

الغردقة: الصغرى 14 ، العظمى 22 

أسوان: الصغرى 12  ، العظمى 24  

تحذيرات:


الرياح المثيرة للأتربة قد تؤثر على الرؤية في بعض المناطق الصحراوية والسواحل الشمالية.

الاضطراب في الملاحة البحرية يستدعي توخي الحذر أثناء الإبحار.

للحصول على آخر التحديثات حول حالة الطقس، تابعوا بوابة الجمهورية أون لاين عبر منصاتنا المتنوعة.

نصائح للمواطنين
ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية عند الخروج.

القيادة بحذر على الطرق الصحراوية والسريعة.

الابتعاد عن الأشجار، المباني المتهالكة، وأعمدة الإنارة في الشوارع، تجنبًا لسقوطها بسبب الرياح.

الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

الأرصاد الأرصاد الجوية التقلبات الشتوية الذهب والدولار الذهب أسعار الذهب حالة الطقس الطقس

