الذهب يقترب من الـ8000 جنيه.. خبير أسواق الذهب يكشف مفاجأة للمواطنين

سجل سعر الذهب اليوم الخميس 29 يناير 2026 رقمًا قياسيًا جديدًا عالميًا، حيث تجاوزت الأونصة حاجز الـ5500 دولار.

هذا الارتفاع العالمي يعكس استمرار الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

على الصعيد المحلي، استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم عند 8045 جنيهاً، بعد أن شهد ارتفاعًا كبيرًا أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 29 يناير 2026 استقرارًا عند 7040 جنيهاً بعد الارتفاع القياسي الذي وصل إليه أمس، مع إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 6034 جنيهاً اليوم الخميس، مع مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، كما تختلف حسب الصائغ.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 56320 جنيهاً، مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الذهب العالمية على قيمته المحلية، ويُستخدم الجنيه الذهب بشكل واسع كوسيلة استثمارية لدى المصريين.

متابعة مستمرة لتحديثات الذهب

يستمر سوق الذهب في مصر في متابعة التحديثات اليومية لسعر الذهب عيار 21 و24 و18 والجنيه الذهب، حيث تتأثر الأسعار بالارتفاعات العالمية والتقلبات المحلية، مع مراعاة المصنعية التي تختلف من تاجر لآخر.

وكشف سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، عن أبرز الطرق التي تساعد المواطنين على التمييز بين الذهب الأصلي والمقلد، مؤكدًا أهمية الوعي عند الشراء لضمان سلامة الاستثمار.

حملات رقابية تكشف المخالفات

وأوضح إمبابي، خلال لقائه مع آية شعيب وسارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصلحة الدمغة والموازين نفذت مؤخرًا حملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن ضبط بعض المشغولات المقلدة أو التي تحمل دمغات غير سليمة.

وأكد أن هذه الحملات تعكس نشاط الأجهزة الرقابية وحرصها على حماية المستهلك، ولا تعني وجود فساد شامل في سوق الذهب.

الشراء من مصادر موثوقة

وشدد خبير أسواق الذهب على ضرورة الشراء من محلات معروفة وذات سمعة طيبة أو من ما يُعرف بـ«جواهرجي العيلة»، محذرًا من التعامل مع الأماكن المجهولة أو المشبوهة.

وأشار إلى أن الثقة تُعد العامل الأساسي في سوق الذهب، وأن التعامل مع بائع موثوق يقلل بشكل كبير من فرص التعرض للغش.

الفاتورة الضريبية ضمان أساسي

وأكد إمبابي أهمية الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة عند الشراء، موضحًا أنها الضمان الأول لأصالة المشغولات.

وينبغي أن تتضمن الفاتورة جميع التفاصيل الأساسية، مثل اسم المحل وعنوانه وأرقام الهاتف، ونوع المشغولات، والوزن الدقيق، وعيار الذهب، والسعر النهائي.

التأكد من الدمغة والوزن

وأشار إمبابي إلى ضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على قطعة الذهب، مع مطابقة الوزن المسجل في الفاتورة مع الوزن الفعلي على الميزان أمام العميل.

كما حذر من الاعتماد الكامل على الأكواد أو رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، مؤكدًا أنها قد تكون مزورة في بعض الحالات.

نصائح خاصة بشراء السبائك

وأوضح خبير أسواق الذهب أنه عند شراء السبائك، يجب فتح السبيكة المغلفة ووزنها يدويًا للتأكد من صحتها، وعدم الاكتفاء بالشكل الخارجي أو التغليف.

كما نبه إلى عدم الانخداع بعروض مثل «الكاش باك» أو الخصومات البسيطة، لأنها لا تعوض المخاطرة بسلامة الاستثمار أو التعرض للغش.

وعي المستهلك خط الدفاع الأول

وأكد إمبابي على أن وعي المستهلك والالتزام بالإجراءات الصحيحة عند الشراء يمثلان خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري، داعيًا المواطنين إلى التريث والتحقق جيدًا قبل اتخاذ قرار شراء الذهب.