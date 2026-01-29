قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الذهب يقترب من الـ8000 جنيه.. خبير أسواق الذهب يكشف مفاجأة للمواطنين

سعر الذهب
سعر الذهب
منار عبد العظيم

سجل سعر الذهب اليوم الخميس 29 يناير 2026 رقمًا قياسيًا جديدًا عالميًا، حيث تجاوزت الأونصة حاجز الـ5500 دولار.

هذا الارتفاع العالمي يعكس استمرار الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

على الصعيد المحلي، استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم عند 8045 جنيهاً، بعد أن شهد ارتفاعًا كبيرًا أمس. 

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 29 يناير 2026 استقرارًا عند 7040 جنيهاً بعد الارتفاع القياسي الذي وصل إليه أمس، مع إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 6034 جنيهاً اليوم الخميس، مع مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، كما تختلف حسب الصائغ. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 56320 جنيهاً، مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الذهب العالمية على قيمته المحلية، ويُستخدم الجنيه الذهب بشكل واسع كوسيلة استثمارية لدى المصريين.

متابعة مستمرة لتحديثات الذهب

يستمر سوق الذهب في مصر في متابعة التحديثات اليومية لسعر الذهب عيار 21 و24 و18 والجنيه الذهب، حيث تتأثر الأسعار بالارتفاعات العالمية والتقلبات المحلية، مع مراعاة المصنعية التي تختلف من تاجر لآخر.

وكشف سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، عن أبرز الطرق التي تساعد المواطنين على التمييز بين الذهب الأصلي والمقلد، مؤكدًا أهمية الوعي عند الشراء لضمان سلامة الاستثمار.

حملات رقابية تكشف المخالفات

وأوضح إمبابي، خلال لقائه مع آية شعيب وسارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصلحة الدمغة والموازين نفذت مؤخرًا حملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن ضبط بعض المشغولات المقلدة أو التي تحمل دمغات غير سليمة. 

youtube

وأكد أن هذه الحملات تعكس نشاط الأجهزة الرقابية وحرصها على حماية المستهلك، ولا تعني وجود فساد شامل في سوق الذهب.

الشراء من مصادر موثوقة

وشدد خبير أسواق الذهب على ضرورة الشراء من محلات معروفة وذات سمعة طيبة أو من ما يُعرف بـ«جواهرجي العيلة»، محذرًا من التعامل مع الأماكن المجهولة أو المشبوهة. 

وأشار إلى أن الثقة تُعد العامل الأساسي في سوق الذهب، وأن التعامل مع بائع موثوق يقلل بشكل كبير من فرص التعرض للغش.

الفاتورة الضريبية ضمان أساسي

وأكد إمبابي أهمية الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة عند الشراء، موضحًا أنها الضمان الأول لأصالة المشغولات. 

وينبغي أن تتضمن الفاتورة جميع التفاصيل الأساسية، مثل اسم المحل وعنوانه وأرقام الهاتف، ونوع المشغولات، والوزن الدقيق، وعيار الذهب، والسعر النهائي.

التأكد من الدمغة والوزن

وأشار إمبابي إلى ضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على قطعة الذهب، مع مطابقة الوزن المسجل في الفاتورة مع الوزن الفعلي على الميزان أمام العميل. 

كما حذر من الاعتماد الكامل على الأكواد أو رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، مؤكدًا أنها قد تكون مزورة في بعض الحالات.

نصائح خاصة بشراء السبائك

وأوضح خبير أسواق الذهب أنه عند شراء السبائك، يجب فتح السبيكة المغلفة ووزنها يدويًا للتأكد من صحتها، وعدم الاكتفاء بالشكل الخارجي أو التغليف.

 كما نبه إلى عدم الانخداع بعروض مثل «الكاش باك» أو الخصومات البسيطة، لأنها لا تعوض المخاطرة بسلامة الاستثمار أو التعرض للغش.

وعي المستهلك خط الدفاع الأول

وأكد إمبابي على أن وعي المستهلك والالتزام بالإجراءات الصحيحة عند الشراء يمثلان خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري، داعيًا المواطنين إلى التريث والتحقق جيدًا قبل اتخاذ قرار شراء الذهب.

سعر الذهب اليوم الخميس سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب الان

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

جريمة قتل

أمام مركز لإيواء طالبي اللجوء .. مقتل تونسي طعنًا في فرنسا

رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا

رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا

ابتسام الدلال عضو البرلمان العربي

البرلمان العربي يؤكد التزامه بدعم المبادرات الخاصة بتمكين المرأة

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

