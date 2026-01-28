قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

6900 دولار للأونصة.. توقعات أسعار الذهب خلال 2026

أسعار الذهب
أسعار الذهب
إسراء عبدالمطلب

في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب الصعود ليؤكد مكانته كملاذ آمن للمستثمرين.

ومع تصاعد التوترات السياسية وارتفاع التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى، تشير التوقعات المالية إلى أن المعدن النفيس قد يشهد ارتفاعات قياسية خلال العام الجاري 2026، متجاوزًا مستويات غير مسبوقة في تاريخه الحديث.

شهد الذهب في السنوات الأخيرة تقلبات كبيرة، إذ ارتفعت أسعاره بنسبة 64% في العام الماضي 2025، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية والتدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. 

كما استفاد المعدن الأصفر من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم

التوقعات المالية

أفاد دويتشه بنك اليوم الثلاثاء أن أسعار الذهب قد تصل إلى 6000 دولار للأونصة في 2026، مع الإشارة إلى أن سيناريوهات بديلة قد تجعل السعر الفعلي يصل إلى 6900 دولار، متأثرًا بالأداء القوي للذهب خلال العامين الماضيين.

من جانب آخر، توقع محللون في سوسيتيه جنرال أن يصل سعر الأونصة إلى 6000 دولار بحلول نهاية العام، مؤكدين أن هذا الرقم قد يكون تقديرًا متحفظًا في ظل فرص تحقيق مكاسب أكبر. 

وأوضح مورجان ستانلي أن الذهب قد يستمر في الصعود ليصل إلى 5700 دولار للأونصة، مستندًا إلى توجهات المستثمرين نحو الأصول الحقيقية والأصول غير الدولارية.

عوامل الدعم

قفزت أسعار الذهب أكثر من 17% منذ بداية 2026، مستفيدة من عمليات شراء البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد، إلى جانب التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية. 

وتشير توقعات السوق إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه المرتقب، وسط متابعة دقيقة من الأسواق بعد التحقيق الجنائي الجاري مع رئيسه جيروم باول.

وأكد راكان بن قتاده آل غالب، رئيس إدارة الأصول في شركة الفنار المتحدة المالية، أن الذهب يظل الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى زيادة حيازة البنوك المركزية وصناديق الاستثمار العالمية للمعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز الثقة في استمرار صعوده خلال 2026.

مع استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، والتدفقات الكبيرة نحو الأصول الآمنة، يبدو أن الذهب سيواصل أداءه القوي هذا العام، وربما يسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، ما يجعله محور اهتمام المستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء.

الذهب أسعار الذهب التضخم

