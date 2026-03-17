موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي وتبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي تترأس مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، استعرضت المحافظ الموقف المالي للصندوق والتنفيذي لأبرز المبادرات الزراعية التي أطلقتها المحافظة لدعم المستثمرين وفي مقدمتها "مبادرة النخيل " ، لتقييم نسب الانجاز وأهم التحديات التي تواجه المستثمرين. كما وجهت بعدد من القرارات جاء أهمها:

⚫ أولًا : مبادرة النخيل

🔷 تسليم كافة مهمات الطاقة ( محولات / انفرتر) المتحفظ عليها لأصحابها دون شرط.

🔷 منح مهلة لمدة عام واحد للمشروعات الجادة في التنفيذ بنسبة ٥٠٪ من الأعمال؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من مزايا المبادرة.

🔷عدم تطبيق أي قرارات بأثر رجعي تخص المبادرة، مع تحصيل مستحقات الدولة وفق القيمة الإيجارية المحددة.

🔷احتساب القيمة الإيجارية للمشروعات المخالفة لشروط المبادرة وفق أسعار أقرب مزاد وقت تغيير النشاط، مع استمرار احتساب المساحات المنزرعة نخيل ضمن المبادرة.

🔷إعادة تقييم الأراضي غير المستغلة بالمشروعات وفق الأسعار الحالية وطرحها لنفس المستثمر.

🔷تحصيل مقابل خدمة من المشروعات التي تم التصرف فيها للغير دون موافقة المحافظة وإعادة تقييم الأرض وفق أقرب مزاد.

🔷سحب المشروعات التي تقل نسب تنفذها عن 50٪ من إجمالي الأعمال وإعادة طرحها مرة أخرى.

🔷في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ خلال المهلة الممنوحة يتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالمشروعات المخالفة للمبادرة.

⚫ثانيًا: مبادرة الدولار

🔷 حصر كافة المستحقات المالية لدى المستثمرين و المستفيدين من مبادرة السداد بالدولار وتحويلها إلى الجنيه المصري على أن يتم السداد على حساب الصندوق، وتعديل العقود المبرمة بين المحافظة والمستثمرين بهذا الشأن.

محافظ الوادي الجديد تبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد إحدى الشركات العاملة في مجال مكافحة التصحر، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة والشركة فى مجال التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وفي مقدمتها مخلفات النخيل.

حيث ناقش اللقاء، خطة عمل الشركة في تطوير ورفع كفاءة مصنع المخلفات الزراعية بالمحافظة ومقترحات تطوير خطوط الانتاج والتوسع في الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية في إنتاج الفحم والأسمدة والأعلاف والوقود البديل؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

من ناحية أخرى، بحثت مجدي إمكانية تخصيص أراضي بمراكز الخارجة وباريس وبلاط لتكون نقاط تجميع للمخلفات الزراعية بكل مركز، تمهيدًا لنقلها للمصنع؛ تيسيرًا على المزارعين والحد من مخاطر التخلص غير الآمن منها.

نائب محافظ الوادي الجديد يُشارك أعضاء نقابة المهندسين الإفطار الرمضاني

شارك السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، بحفل الإفطار الجماعي الذي أقيم، مساء اليوم، بنقابة المهندسين بالمحافظة، بحضور المهندس محمد عز نقيب المهندسين بالمحافظة والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء النقابة.

وخلال كلمته ثمّن كجك هذه الفعاليات التي تعزز أواصر الترابط والتواصل بين زملاء العمل ما يُسهم في خلق روح طيبة بين الأفراد وينعكس إيجابًا على بيئة العمل، كما قدّم التهنئة للحضور بمناسبة الشهر الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، راجيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.