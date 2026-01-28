خبير اقتصادي يرصد أسباب تصاعد أسعار الذهب.. وهل يستمر الارتفاع الفترة المقبلة؟

رصد الدكتور اشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب تحقيق الذهب قفزات متتالية في السعر حتى تجاوز سعره عالميا اليوم مستوى 5300 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وأوضح أن السبب الأول يأتي مدفوعا باستمرار زيادة الطلب القوي على الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات ما زاد من إقبال المستثمرين على الاستثمار في الذهب والتخلى عن الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية بالدولار .

واضاف غراب, أن تصاعد التوترات الجبوسياسية والخلاف بين أمريكا وحلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند, إضافة إلى هجوم دونالد ترامب على إيران, والحرب الروسية الأوكرانية, والحرب التجارية العالمية وفرض ترامب رسوما تجارية, تعد من الأسباب الأساسية أيضا والتي أدت إلى إقبال الأفراد والمستثمرين والبنوك المركزية إلى شراء الذهب كملاذ آمن في ظل موجة التقلبات العالمية, وسط التوقعات بمزيد من ‌حالة عدم ⁠اليقين المالي والجيوسياسي العالمي, ما زاد من الطلب على الذهب وارتفاع سعره وسط توقعات باستمرار ارتفاع سعره خلال العام الجاري.

واشار غراب, إلى أنه خلال أيام سيصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة والذي من المتوقع أن يميل للتثبيت وهذا يصب أيضا في صالح ارتفاع أسعار الذهب, موضحا أن من الأسباب الرئيسية أيضا لتحقيق الذهب قفزات سعرية عالية هو إقبال البنك المركزي الصيني على شراء الذهب بكميات كبيرة للتحول من الدولار إلى الذهب للتخلص من الدولرة ليعود الذهب كعملة إحتياطية عالمية, موضحا أن التوقعات تشير إلى استمرار تصاعد أسعار الذهب خلال العام الجاري ليصل إلى 6 ألاف دولار للاوقية وفقا لبنك دويتشة ومؤسسات أخرى .