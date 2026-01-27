ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، بارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، مدعومة بحالة من التفاؤل بين المتعاملين، وسط تداولات نشطة دفعت رأس المال السوقي لتحقيق مكاسب جديدة.

أداء المؤشرات

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4,983.6 نقطة.

صعد مؤشر EGX35 بنسبة 0.42% مسجلًا 4,917.9 نقطة.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27% عند مستوى 12,670.4 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.27% ليصل إلى 17,327.95 نقطة.

التداولات ورأس المال السوقي

بلغ إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة نحو 8.89 مليار جنيه.

وارتفع رأس المال السوقي بنحو 9 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 3.183 تريليون جنيه.



ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل متابعة المستثمرين لتطورات السوق وحركة الأسهم القيادية، مع استمرار حالة الترقب لمسار المؤشرات خلال الجلسات المقبلة.