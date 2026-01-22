إصابة ماكرون تشعل البورصة.. نظارات الرئيس الفرنسي ترفع أسهم شركة إيطالية 28%

ساهمت نظارات الطيارين التي ارتداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ارتفاع أسهم شركة "آي فيجن تك" (IVN.MI) بنسبة تقارب 28% يوم الخميس، بعد أن انتشرت صوره خلال خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس على نطاق واسع عبر الإنترنت.

نظارة ماكرون

وأعلنت المجموعة، المالكة لعلامة "هنري جوليان" الفرنسية الفاخرة للنظارات، يوم الأربعاء أن طراز النظارات الذي ارتداه ماكرون هو "باسيفيك إس 01"، ويبلغ سعره 659 يورو (770 دولارًا) على موقعها الإلكتروني، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وقد أضاف هذا الارتفاع في سعر السهم حوالي 3.5 مليون يورو (4.1 مليون دولار) إلى القيمة السوقية للشركة الإيطالية.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ساخرة وتعليقات وتكهنات حول مظهر ماكرون، مع إشارات متكررة إلى فيلم "توب جن" (Top Gun) الذي عُرض عام 1986من بطولة توم كروز، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علّق على الأمر.

وأوضح مكتب ماكرون أن ارتداءه النظارات الشمسية خلال خطابه، الذي ألقاه في مكان مغلق، كان لحماية عينيه بسبب انفجار أحد الأوعية الدموية، ولم يُفصح المكتب عن ماركة النظارات.