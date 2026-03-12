برلماني: سياسة مصر الداعمة للاستقرار رسخت فرص النمو السياحي والاقتصادي رغم الأزمات العالمية

قال النائب محمد فاروق يوسف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب أن الدولة المصرية اتخذت خطوات متميزة في إدارة أزمة الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا وتبعاتها على الاقتصاد العالمي وكذلك المصري و تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية وضمان استقرار إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد، بما يسهم في الحد من تأثيرات الأزمات العالمية على الداخل كان من نتائجها استمرار التدفقات السياحية إلى مصر بشكل طبيعي ولم يتم إلغاء رحلات سياحية قادمة لمصر إلا في أضيق الحدود.

وأضاف النائب محمد فاروق خلال حفل سحور حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عاصم الجزار ومشاركة ١٢ وزيرا من الحكومة من بينهم وزير السياحة و الصنقل والمالية انه نتيجة لحالة الامن والاستقرار التي تعيشها مصر بفضل رؤية وجهود الرئيس الفتاح السيسي جعلت العديد من الدول ومنها اسبانيا وكندا و أمريكا تبقى على تعليمات السفر كما هي لمصر و أن مصر بلد مستقر ويمكن السفر إليها.

و أكد أن جموع المصريين يدعمون مواقف الدولة المصرية والرؤية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمات الإقليميّة و هدفها ومسعاها الدائم للحلول السياسية ووقف الحرب الدائرة بالمنطقة و عدم توسيع دائرة الصراع ودخول دول أخرى بالحرب وموقف مصر الداعم للأشقاء بدول الخليج .

و نوه النائب محمد فاروق أنه رغم الأزمات بالمنطقة إلا أنّ النشاط السياحي لمصر يتنامي بشكل جيد في ظل الامان و الاستقرار الذي تعيشه مصر .

وأضاف أنه نتيجة لاستقرار مصر و آمانها هناك فرص لضخ استثمارات اجنبية وعربية بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة خاصة أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة .