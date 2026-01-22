ماكرون: البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط خاضعة لعقوبات دولية في البحر المتوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم /الخميس/، أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط في عرض البحر الأبيض المتوسط، قادمة من روسيا وتخضع لعقوبات دولية، ويشتبه في رفعها علما مزيفا.

وفي منشور على منصة "إكس".. قال الرئيس الفرنسي: "قامت البحرية الفرنسية بالصعود إلى متن ناقلة نفط ، قادمة من روسيا وخاضعة لعقوبات دولية ويشتبه في رفعها علما مزيفا".

وتابع: "نُفذت العملية بمساعدة عدد من حلفائنا"، في أعالي البحار في البحر الأبيض المتوسط، وتمت بما يتوافق بالكامل مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفا أنه "تم تحويل مسار السفينة وفتح تحقيق قضائي".

وأكد ماكرون، أنه "لن يسمح بتجاوز أي شيء"، وأن فرنسا مصممة على فرض احترام القانون الدولي وضمان التنفيذ الفعال للعقوبات.