ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ماكرون في دافوس: لا ينبغي على أوروبا التردد في نشر الأدوات المتاحة لحماية مصالحها

أ ش أ

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطابه اليوم /الثلاثاء/ أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المُقام في بلدة دافوس السويسرية، إنه يتعين على أوروبا "عدم التردد في نشر" الأدوات المتاحة لها لحماية مصالحها، وذلك وسط التداعيات الدبلوماسية وتصاعد التهديدات التجارية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف ماكرون: "نفضل احترام المتنمرين"، على حد تعبيره، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع الرئيس الأمريكي، مع تعهد الأخير بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية تعارض ضم الولايات المتحدة لجزيرة جرينلاند.
كما ندد الرئيس الفرنسي "بالمنافسة" الأمريكية قائلا إنها تهدف إلى "إخضاع أوروبا"، على حد تعبيره.
وأكد في رسالة شديدة اللهجة "من الواضح أنه يتعين على أوروبا إصلاح قضاياها الرئيسية"، داعيا إلى مزيد من الابتكار والاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسية. 
ويأتي خطاب ماكرون في دافوس في الوقت الذي نشر فيه ترامب رسائل تظهر ارتباك الرئيس الفرنسي بشأن جرينلاند واقتراحه عقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس، يضم ممثلين روس على هامش الاجتماع.
 

ماكرون أوروبا الأدوات دافوس

محافظ الشرقية
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
ريهام عاصم
ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

