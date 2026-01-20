ماكرون في دافوس: لا ينبغي على أوروبا التردد في نشر الأدوات المتاحة لحماية مصالحها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطابه اليوم /الثلاثاء/ أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المُقام في بلدة دافوس السويسرية، إنه يتعين على أوروبا "عدم التردد في نشر" الأدوات المتاحة لها لحماية مصالحها، وذلك وسط التداعيات الدبلوماسية وتصاعد التهديدات التجارية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ماكرون: "نفضل احترام المتنمرين"، على حد تعبيره، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع الرئيس الأمريكي، مع تعهد الأخير بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية تعارض ضم الولايات المتحدة لجزيرة جرينلاند.

كما ندد الرئيس الفرنسي "بالمنافسة" الأمريكية قائلا إنها تهدف إلى "إخضاع أوروبا"، على حد تعبيره.

وأكد في رسالة شديدة اللهجة "من الواضح أنه يتعين على أوروبا إصلاح قضاياها الرئيسية"، داعيا إلى مزيد من الابتكار والاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسية.

ويأتي خطاب ماكرون في دافوس في الوقت الذي نشر فيه ترامب رسائل تظهر ارتباك الرئيس الفرنسي بشأن جرينلاند واقتراحه عقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس، يضم ممثلين روس على هامش الاجتماع.

