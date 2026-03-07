قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العثور على جـ.ثة رضيعة وسط القمامة أمام مطعم أسماك شهير بطنطا.. وأمن الغربية يحقق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عثر العشرات من المارة بمدينة طنطا في محافظة الغربية، منذ قليل، على طفلة رضيعة وسط تلال القمامة بشارع حسن رضوان أمام مطعم أسماك شهير. 

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة طفلة رضيعة أمام مطعم أسماك شهير بنطاق دائرة القسم.


وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض واقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

 

فحص كامل 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

