العثور على جـ.ثة رضيعة وسط القمامة أمام مطعم أسماك شهير بطنطا.. وأمن الغربية يحقق

عثر العشرات من المارة بمدينة طنطا في محافظة الغربية، منذ قليل، على طفلة رضيعة وسط تلال القمامة بشارع حسن رضوان أمام مطعم أسماك شهير.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة طفلة رضيعة أمام مطعم أسماك شهير بنطاق دائرة القسم.



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض واقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

فحص كامل

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.