أكبر حملة نظافة في حي ثان طنطا.. معدات وسيارات نقل من كل المراكز ترفع 570 طن مخلفات

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لليوم الثالث على التوالي، أعمال أكبر حملة لإزالة بؤر تراكم القمامة في حي ثان طنطا، وذلك في إطار الحملات المكبره التي أطلقتها المحافظة خلال الأيام الماضية لاستعادة الوجه الحضاري للشوارع وتعزيز بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

واستمرت الحملة بشكل متواصل لمدة ثلاثة أيام، وأسفرت عن رفع نحو 180 طن من المخلفات في اليوم الأول، و220 طن في اليوم الثاني، و170 طن في اليوم الثالث، ليصل إجمالي ما تم رفعه إلى 570 طن. وشملت الحملة مناطق رئيسية مثل شارع حسن عفيفي من السلخانه، وشارع السلخانه، ومساكن البترول، وعزبة كوبيش على طريق الكورنيش، وكوم دهب الإستاد، حيث عملت فرق النظافة على إزالة التراكمات بدقة وكفاءة عالية، مع الالتزام بسرعة الإنجاز وتنظيف شامل لكل الشوارع المستهدفة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن الحملة نفذت بتنسيق كامل بين حي أول وحي ثان طنطا، ومركز طنطا، وكفر الزيات، وبسيون، باستخدام خمس سيارات نقل من كل مركز، إضافة إلى لوادر حي ثان وحي أول طنطا، ما أسهم في رفع المخلفات بسرعة فائقة وضمان نظافة الشوارع بشكل كامل، مؤكدًا استمرار الحملات للوصول لكل شارع بالغربية لضمان أعلى مستويات النظافة وجودة الحياة للمواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية، وأن المحافظة لن تتوانى عن إزالة أي تراكمات فورًا، مؤكّدًا متابعة كل خطوة بنفسه لضمان بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين واستعادة الوجه الحضاري لكل مراكز وأحياء المحافظة.