قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أكبر حملة نظافة في حي ثان طنطا.. معدات وسيارات نقل من كل المراكز ترفع 570 طن مخلفات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لليوم الثالث على التوالي، أعمال أكبر حملة لإزالة بؤر تراكم القمامة في حي ثان طنطا، وذلك في إطار الحملات المكبره التي أطلقتها المحافظة خلال الأيام الماضية لاستعادة الوجه الحضاري للشوارع وتعزيز بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

واستمرت الحملة بشكل متواصل لمدة ثلاثة أيام، وأسفرت عن رفع نحو 180 طن من المخلفات في اليوم الأول، و220 طن في اليوم الثاني، و170 طن في اليوم الثالث، ليصل إجمالي ما تم رفعه إلى 570 طن. وشملت الحملة مناطق رئيسية مثل شارع حسن عفيفي من السلخانه، وشارع السلخانه، ومساكن البترول، وعزبة كوبيش على طريق الكورنيش، وكوم دهب الإستاد، حيث عملت فرق النظافة على إزالة التراكمات بدقة وكفاءة عالية، مع الالتزام بسرعة الإنجاز وتنظيف شامل لكل الشوارع المستهدفة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح المحافظ أن الحملة نفذت بتنسيق كامل بين حي أول وحي ثان طنطا، ومركز طنطا، وكفر الزيات، وبسيون، باستخدام خمس سيارات نقل من كل مركز، إضافة إلى لوادر حي ثان وحي أول طنطا، ما أسهم في رفع المخلفات بسرعة فائقة وضمان نظافة الشوارع بشكل كامل، مؤكدًا استمرار الحملات للوصول لكل شارع بالغربية لضمان أعلى مستويات النظافة وجودة الحياة للمواطنين.

تحسين خدمات المواطنين 

وشدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية، وأن المحافظة لن تتوانى عن إزالة أي تراكمات فورًا، مؤكّدًا متابعة كل خطوة بنفسه لضمان بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين واستعادة الوجه الحضاري لكل مراكز وأحياء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تحسين خدمات المواطنين رفع كفاءة الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع قيادات مجموعة العربي للأجهزة المنزلية

باستثمارات 480 مليون دولار .. وزير الصناعة: توسعات لمجموعة «العربي» في قويسنا الجديدة

القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر

القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر

جانب من الاعمال

أكتوبر الجديدة" يُكثف أعمال صيانة المحاور وتنسيق الموقع العام لخدمة المناطق الاستثمارية والسكنية بالمدينة

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد