الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فتح باب التقدم لجائزة أحسن رسالة ماجستير - دكتوراه للعام الجامعي 2025/2026 بجامعة طنطا

جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن فتح باب التقدم للحصول على جوائز أحسن رسالة (ماجستير - دكتوراه) للعام الجامعي 2025/2026 وعددها 12 جائزة، وذلك خلال الفترة من الأول من مارس حتى 15 إبريل.

توجيهات جامعة طنطا 

أضاف رئيس جامعة طنطا أن الجائزة مقسمة إلى ثلاثة قطاعات تشمل قطاع العلوم الطبية "جائزتان للماجستير وجائزتان للدكتوراه" للمتقدمين من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، وقطاع العلوم الإنسانية "جائزتان للماجستير وجائزتان للدكتوراه"، للمتقدمين من كليات الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضيـة والتربية النوعية، وقطاع العلوم الأساسية والهندسية والزراعية، "جائزتان للماجستير وجائزتان للدكتوراه"، للمتقدمين من كليات العلوم والهندسة والزراعة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية.

رفع كفاءة الخدمات 

وأوضح الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن قيمة كل جائزة لرسالة الدكتوراه 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه + شهادة تقدير"، ولرسالة الماجستير 8000 جنيه "ثمانية آلاف جنيه + شهادة تقدير"، موضحا أنه على كل كلية أن تقوم بترشيح 2 من رسائل الماجستير، و2 من رسائل الدكتوراه، ويتم التقديم عن طريق الكلية وتسلم إلى إدارة البعثات بالجامعة خلال الفترة من الأول من مارس حتى 15 إبريل، على أن تكون الرسالة سواء ماجستير أو دكتوراه قد تم منحها خلال الفترة من 1/4/2025 حتى 31/3/2026.

اخبار محافظة الغربية تحسبن خدمات المواطنين مسابقة افضل رسالة ماجستير دكتوراه

