فتح باب التقدم لجائزة أحسن رسالة ماجستير - دكتوراه للعام الجامعي 2025/2026 بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن فتح باب التقدم للحصول على جوائز أحسن رسالة (ماجستير - دكتوراه) للعام الجامعي 2025/2026 وعددها 12 جائزة، وذلك خلال الفترة من الأول من مارس حتى 15 إبريل.

توجيهات جامعة طنطا

أضاف رئيس جامعة طنطا أن الجائزة مقسمة إلى ثلاثة قطاعات تشمل قطاع العلوم الطبية "جائزتان للماجستير وجائزتان للدكتوراه" للمتقدمين من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، وقطاع العلوم الإنسانية "جائزتان للماجستير وجائزتان للدكتوراه"، للمتقدمين من كليات الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضيـة والتربية النوعية، وقطاع العلوم الأساسية والهندسية والزراعية، "جائزتان للماجستير وجائزتان للدكتوراه"، للمتقدمين من كليات العلوم والهندسة والزراعة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية.

رفع كفاءة الخدمات

وأوضح الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن قيمة كل جائزة لرسالة الدكتوراه 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه + شهادة تقدير"، ولرسالة الماجستير 8000 جنيه "ثمانية آلاف جنيه + شهادة تقدير"، موضحا أنه على كل كلية أن تقوم بترشيح 2 من رسائل الماجستير، و2 من رسائل الدكتوراه، ويتم التقديم عن طريق الكلية وتسلم إلى إدارة البعثات بالجامعة خلال الفترة من الأول من مارس حتى 15 إبريل، على أن تكون الرسالة سواء ماجستير أو دكتوراه قد تم منحها خلال الفترة من 1/4/2025 حتى 31/3/2026.