قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
تقارير إيرانية: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الراحل
بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد الكاراتيه يشارك في سيمينار علوم رياضة طنطا عن تعديلات التحكيم الدولي

سيمينار حول تعديلات التحكيم الدولي
سيمينار حول تعديلات التحكيم الدولي
محمد سمير

استقبلت كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا اليوم الأستاذ محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد العربي، ورئيس اتحاد شمال إفريقيا، لحضور فعاليات السيمينار الذي تناول تعديلات قانون التحكيم الدولي في رياضتي الكاتا والكوميته.

جاء السيمينار في إطار سعي الاتحاد المصري للكاراتيه لتعزيز قدرات الحكام والمدربين وتوحيد أسس تطبيق قانون التحكيم الدولي بما يتماشى مع المستجدات العالمية.

وأعرب الكابتن  محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه  عن فخره بهذا الحدث قائلاً:هذه الفعاليات تمثل خطوة هامة نحو تطوير الكاراتيه المصري وتحقيق النجاح المستمر في البطولات الدولية. نحن في الاتحاد المصري نحرص دائمًا على تقديم الدعم الكامل لحكامنا ومدربينا لمواكبة أحدث التعديلات في قواعد اللعبة، وهو ما يعزز التميز والاحترافية في الأداء خلال البطولات."

كما أضاف:"أهمية هذا السيمينار لا تقتصر فقط على تحسين الأداء التحكيمي بل تمتد إلى رفع كفاءة اللاعبين والمدربين ليظل الكاراتيه المصري في طليعة الرياضات العالمية."

وقد حضر السيمينار كلا من  الدكتور هاني سعيد عبد المنعم، عميد كلية علوم الرياضة جامعة طنطا، والدكتور عماد السرسي، عميد كلية علوم الرياضة جامعة المنوفية ورئيس اللجنة العليا للحكام، إلى جانب المحاسب إبراهيم المشد، رئيس منطقة الغربية للكاراتيه.
ومن جانبه عبر الدكتور هاني سعيد عبد المنعم عن سعادته بمشاركة الاتحاد المصري للكاراتيه في هذا الحدث الأكاديمي الرياضي، وقال:
"الكلية تسعى دائمًا إلى التعاون مع الهيئات الرياضية الكبرى مثل اتحاد الكاراتيه لتعزيز الفهم العلمي والعملي لقوانين اللعبة، ورفع كفاءة الممارسين في جميع المجالات."

الهدف الرئيسي للسيمينار كان رفع كفاءة الحكام والمدربين وتوحيد آليات تطبيق القانون الجديد، مما يساهم في رفع مستوى البطولات والمنافسات المحلية والدولية، ويعزز الفهم الصحيح للتعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون التحكيم الدولي.

وبنهاية السيمينار، أكّد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لتطوير اللعبة ومواكبة التطورات العالمية في مجال التحكيم وتدريب اللاعبين.

رئيس اتحاد الكاراتيه كلية علوم الرياضة بطنطا تعديلات التحكيم الدول محمد الدهراوي الكاتا والكوميته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر يبرز معالم الشخصية المسلمة في ظل عصر وسائل التواصل الاجتماعي

الدكتور محمد الضويني

الضويني يهنئ طالبي الأزهر الفائزين بالمركزين الأول والثاني في جائزة دبي للقرآن

صلاة التراويح

ليلة عامرة بالخشوع والتقوى.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين في صلاة التراويح

بالصور

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد