رئيس اتحاد الكاراتيه يشارك في سيمينار علوم رياضة طنطا عن تعديلات التحكيم الدولي

استقبلت كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا اليوم الأستاذ محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد العربي، ورئيس اتحاد شمال إفريقيا، لحضور فعاليات السيمينار الذي تناول تعديلات قانون التحكيم الدولي في رياضتي الكاتا والكوميته.

جاء السيمينار في إطار سعي الاتحاد المصري للكاراتيه لتعزيز قدرات الحكام والمدربين وتوحيد أسس تطبيق قانون التحكيم الدولي بما يتماشى مع المستجدات العالمية.

وأعرب الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن فخره بهذا الحدث قائلاً:هذه الفعاليات تمثل خطوة هامة نحو تطوير الكاراتيه المصري وتحقيق النجاح المستمر في البطولات الدولية. نحن في الاتحاد المصري نحرص دائمًا على تقديم الدعم الكامل لحكامنا ومدربينا لمواكبة أحدث التعديلات في قواعد اللعبة، وهو ما يعزز التميز والاحترافية في الأداء خلال البطولات."

كما أضاف:"أهمية هذا السيمينار لا تقتصر فقط على تحسين الأداء التحكيمي بل تمتد إلى رفع كفاءة اللاعبين والمدربين ليظل الكاراتيه المصري في طليعة الرياضات العالمية."

وقد حضر السيمينار كلا من الدكتور هاني سعيد عبد المنعم، عميد كلية علوم الرياضة جامعة طنطا، والدكتور عماد السرسي، عميد كلية علوم الرياضة جامعة المنوفية ورئيس اللجنة العليا للحكام، إلى جانب المحاسب إبراهيم المشد، رئيس منطقة الغربية للكاراتيه.

ومن جانبه عبر الدكتور هاني سعيد عبد المنعم عن سعادته بمشاركة الاتحاد المصري للكاراتيه في هذا الحدث الأكاديمي الرياضي، وقال:

"الكلية تسعى دائمًا إلى التعاون مع الهيئات الرياضية الكبرى مثل اتحاد الكاراتيه لتعزيز الفهم العلمي والعملي لقوانين اللعبة، ورفع كفاءة الممارسين في جميع المجالات."

الهدف الرئيسي للسيمينار كان رفع كفاءة الحكام والمدربين وتوحيد آليات تطبيق القانون الجديد، مما يساهم في رفع مستوى البطولات والمنافسات المحلية والدولية، ويعزز الفهم الصحيح للتعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون التحكيم الدولي.

وبنهاية السيمينار، أكّد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لتطوير اللعبة ومواكبة التطورات العالمية في مجال التحكيم وتدريب اللاعبين.