محافظ الغربية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية أكبر حملة لإزالة بؤر القمامة بحي ثان طنطا ويؤكد: الحملات مستمرة وستصل لكل شارع في المراكز والمدن والقرى

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لليوم الثالث على التوالي، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال أكبر حملة لإزالة بؤر تجمعات القمامة والتراكمات التاريخية بحي ثان طنطا، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف استعادة الانضباط لشوارع المحافظة وتحقيق نقلة واضحة في مستوى النظافة العامة،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ و اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير السكرتير العام للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد المحافظ على استمرار حملات النظافة المكبرة والمكثفة لرفع وإزالة كافة التراكمات التاريخية دون استثناء، مؤكدًا أن العمل لن يتوقف عند نطاق معين، وأن الحملات ستمتد لتصل إلى كل شارع في جميع المراكز والمدن والقرى، لضمان تحقيق نتائج فعلية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المتابعة تتم لحظيًا لضمان سرعة الأداء والانتهاء من الأعمال وفق جدول زمني محدد، مع استمرار الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة حتى القضاء الكامل على بؤر تجمعات القمامة ومنع تكرارها، مشيرًا إلى أن إعادة المظهر الحضاري والجمالي لمراكز ومدن وأحياء المحافظة تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة للنظافة والتجميل، ترتكز على الاستجابة السريعة والمتابعة الميدانية الدقيقة، بما يرسخ بيئة صحية ونظيفة تليق بأبناء الغربية وتعكس حجم الجهد المبذول على أرض الواقع.