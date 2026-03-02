تنفيذ أكبر حملة لإزالة بؤر تجمعات القمامة في طنطا.. 320 طن مخلفات في يوم واحد

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة في حي ثان طنطا، والتي استمرت على مدار اليوم وشملت نقاطًا رئيسية مثل نقطة جمال زايد على طريق كورنيش الأشرف، حيث تم رفع نحو 100 طن من المخلفات، ومقابر قحافة بحوالي 40 طن، إضافة إلى نقطة تجميع المعونة على شريط السكة الحديد بجانب منطقة القرشي بحوالي 40 طن، ليصل إجمالي المخلفات المرفوعة إلى أكثر من 320 طن.

وأوضح المحافظ أن التنسيق بين حي أول وحي ثان ومركز طنطا وكفر الزيات وبسيون، إلى جانب مشاركة اللوادر وسيارات النقل والمعدات الثقيلة، ساهم في سرعة رفع المخلفات وتنظيف الشوارع بدقة وكفاءة، مؤكدًا أن هذه الحملات ستستمر على مدار الأيام المقبلة لإزالة كل بؤر تجمعات القمامة في جميع المراكز والمدن، واستعادة الوجه الحضاري للشوارع وتحسين مستوى النظافة العامة.

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن هذه الحملة تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أنه لن يتوانى عن متابعة كل تحرك وإزالة أي تراكمات أو مخلفات بما يضمن بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، وأن الحملات ستصل لكل شارع بالغربية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع ورفع مستوى جودة الحياة في جميع المراكز والمدن.