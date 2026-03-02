برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في حفل إفطار القوات المسلحة حملت رسائل طمأنة للمصريين

أشادت النائبة أماني أبو اليزيد عضو مجلس النواب ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة.

وأكدت أن الكلمة حملت رسائل طمأنة للمصريين، وذلك في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وتداعيات الحرب الامريكية الإسرائيلية علي إيران حيث قال الرئيس : "اطمئنوا على مصر جيدا.. مفيش حد بفضل الله يقدر يقرّب للبلد دي".



وأكدت "أبو اليزيد" في تصريحات صحفية لها اليوم ، بأن أهمية الكلمة تكمن في كشفها عن حجم الجهود الدبلوماسية والسياسية التي بذلتها الدولة المصرية علي كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية من أجل منع تفجر الأوضاع، والسعي إلى التهدئة وتقريب وجهات النظر، بما يعكس ثقل مصر الإقليمي ودورها التاريخي كصمام أمان في أوقات الأزمات.



وأشادت عضو مجلس النواب ، بان كلمة الرئيس السيسي ، أشارت إلى الاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المحتملة، سواء المتعلقة بحركة التجارة أو قطاع الطاقة، تؤكد أن الدولة تتبنى نهجا استشرافيا يضع في الحسبان سيناريوهات متعددة ويعمل على الحد من أي تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الوطني، مع ضمان استمرار خطط التنمية دون توقف أو تراجع كما أشاد بالسياسات التي انتهجتها القيادة لتأمين الاحتياجات الأساسية.



وأشارت " أبو اليزيد" إلي حرص الرئيس السيسي ، بالأشادة بالشعب المصري الذي يتحمل التحديات التي تواجها الدولة من أجل الحفاظ علي إستقرارها وسط منطقة تموج بالصراعات التي لا تنتهي حيث قال الرئيس : كمصرين مهم أن تكون الدولة والشعب واحد، وأجد أن أهم أسباب النجاح في مصر هو الاستقرار في مصر والثبات في مصر، والفضل في ذلك؛ أولاً لله سبحانه وتعالي قبل كل شيء، وأدعو الله أن يمدنا بالأمن والاستقرار، وثانيا؛ انتم المصريين بتحملكم، ونحن نشعر بكم ونبذل أقصى جهد لتحسين الحال والأوضاع.



وإختتمت عضو مجلس النواب تصريحاتها بالتأكيد علي الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم جهودها الرامية إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على ثوابت الدولة ومصالحها الاستراتيجية