وكيل اقتراحات وشكاوى النواب: كلمة الرئيس السيسي أكدت قدرة مصر على مواجهة التحديات

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته لتسلسل الأزمات منذ عام 2020 يعكس شفافية القيادة في عرض الواقع كما هو، دون تجميل أو تهوين موضحاً أن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، وأخيرًا التصعيد الإيراني، شكلت ضغوطًا غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي.

وأشار " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن مصر، رغم هذه الظروف، نجحت في الحفاظ على مؤسساتها المالية واستقرارها الأمني، وهو ما يعد إنجازًا في ظل بيئة دولية شديدة الاضطراب مؤكداً أن ذلك لم يأت من فراغ وانما من حكمة وقدرة القيادة السياسية فى التعامل مع التطورات الأخيرة بوعي كامل لتداعياتها المحتملة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن دعوة الرئيس إلى التكاتف تمثل ضرورة وطنية، لأن قوة الجبهة الداخلية هي العامل الحاسم في مواجهة أي تحديات خارجية معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر ستظل صامدة، وأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل والإنتاج والالتفاف حول الدولة للحفاظ على مكتسباتها.