وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
برلمان

وكيل اقتراحات وشكاوى النواب: كلمة الرئيس السيسي أكدت قدرة مصر على مواجهة التحديات

النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته لتسلسل الأزمات منذ عام 2020 يعكس شفافية القيادة في عرض الواقع كما هو، دون تجميل أو تهوين موضحاً أن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، وأخيرًا التصعيد الإيراني، شكلت ضغوطًا غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي.

وأشار " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن مصر، رغم هذه الظروف، نجحت في الحفاظ على مؤسساتها المالية واستقرارها الأمني، وهو ما يعد إنجازًا في ظل بيئة دولية شديدة الاضطراب مؤكداً أن ذلك لم يأت من فراغ وانما من حكمة وقدرة القيادة السياسية فى التعامل مع التطورات الأخيرة بوعي كامل لتداعياتها المحتملة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن دعوة الرئيس إلى التكاتف تمثل ضرورة وطنية، لأن قوة الجبهة الداخلية هي العامل الحاسم في مواجهة أي تحديات خارجية معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر ستظل صامدة، وأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل والإنتاج والالتفاف حول الدولة للحفاظ على مكتسباتها.

