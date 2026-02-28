ضبط شابين بتهمة التحرش بفتاة أثناء استقلالهما دراجه نارية بشوارع طنطا

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم من ضبط شابين بتهمه التحرش بالفتاة أثناء استقلالهما "سكوتر" دراجه نارية بطريق العام بشوارع طنطا .

تفاصيل الواقعة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة كهربائية "سكوتر" وقيام أحدهما بالتحرش بفتاة حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية.

تحرك أمني عاجل

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) .

وبإستدعائها وسؤالها قررت أنها بتاريخ 24 / الجارى وحال سيرها بدائرة القسم قام شخصين يستقلان دراجة كهربائية "سكوتر " بالتحرش بها.

سقوط المتهمين



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد جمعه وقوات من الشرطة السرية والنظامية من تحديد وضبط الدراجة الكهربائية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومستقليها (مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.