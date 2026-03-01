تعليم الغربية تدشن تدريب حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت بإدارة غرب طنطا التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن تنفيذ فعاليات التدريب «حماية الأطفال من مخاطر الانترنت»، وذلك بمدرسة غياث الدين الرسمية للغات، بإدارة غرب طنطا التعليمية، بحضور 25 طالب وطالبة، والذي يستهدف طلاب المرحلة الابتدائية، ويهدف إلى إكساب الطلاب التعامل باحترام مع الآخرين عبر الإنترنت، وتجنب النشر أو التعليق على أي محتوى سيئ.

توجيهات التربية والتعليم

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

رفع كفاءة التدريب

الجدير بالذكر، أن التدريب يتم بالتعاون مع اليونيسيف، تحت رعاية الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بقيادة الأستاذ وائل شكر الله، وإشراف مركز التطوير التكنولوجي بالغربية، بقيادة الأستاذ أحمد فايد، والأستاذة زينب مصطفى، منسق المحافظة، والأستاذة هالة خليل، مدرب ادارة غرب طنطا.