جامعة طنطا تدشن قافلة طبية لرعاية المسنين والأيتام خلال رمضان

أطلقت جامعة طنطا أولى قوافلها الطبية المتخصصة لرعاية المسنين والأيتام بمحافظة الغربية، بزيارة ميدانية شاملة لدار "الهدي بنين".

وقدمت قافلة جامعة طنطا خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لنحو ١٣٣ حالة من نزلاء الدار، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج اللازم بالمجان. ويأتي هذا النشاط في بداية تنفيذ جدول زمني مكثف خلال شهر رمضان المبارك، يشمل مجموعة زيارات متتالية لدور "تحسين الصحة"، و"رسالة بكفر عصام"، و"الشروق للمسنات"، لضمان وصول الخدمة الطبية لمستحقيها في كافة أرجاء المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.

توجيهات جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، أن هذه الفعاليات تجسد استراتيجية الجامعة في دعم المبادرات الرئاسية الكبرى انطلاقها من دورها الريادي ومسئوليتها المجتمعية وتسخير إمكاناتها العلمية والطبية لخدمة مواطني الغربية بكافة فئاتهم، مع التركيز بشكل خاص على رعاية كبار السن وتوفير حياة كريمة لهم كجزء من مسؤولية الجامعة الوطنية والمجتمعية.

وأوضح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن خطة القطاع التنفيذية صِيغت لتواكب مفهوم "جامعات الجيل الرابع"، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هذه القوافل تستند إلى دراسة دقيقة للاحتياجات التنموية المحلية والإقليمية، سعياً لتقديم نموذج رائد للمشاركة المجتمعية الفعالة التي تلامس الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، بما يضمن استمرارية العطاء الخدمي وتأثيره الإيجابي المستدام في البيئة المحيطة.

تحرك تنفيذي عاجل

وقد تنوعت الخدمات الطبية المقدمة لتشمل تخصصات مختلفة، حيث تم الكشف على 21 حالة في قسم الأطفال، و21 حالة في قسم الصدر، و21 حالة في قسم جراحة العيون. كما استقبل قسم الأمراض الجلدية 16 حالة، وقسم الباطنة 18 حالة، وقسم الأنف والأذن 18 حالة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والعصبي لنحو 15 حالة.