طنطا: انتظام تشغيل الغاز الطبيعي بعد السيطرة على التسريب في قرية برما

أعلنت رئاسة مجلس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، عن السيطرة علي تسريب الغاز بمحابس خطوط قرية برما لتأمين ارواح المواطنين القاطنين بذات القرية .

تسريب الغاز

صرح بذلك المحاسب عادل داود رئيس مجلس مركز ومدينة طنطا، لافتا أنه أجرى جولة ميدانية، بالتنسيق مع المحاسب ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات بشركة غاز مصر للوقوف علي أسباب الحقيقية للانتشار رائحه الغاز جراء عطل فني بخطوط الامداد والتموين بنطاق قرية برما بدائرة مركز طنطا .

توجيهات محافظ الغربية



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية لضمان تحسين خدمات المقدمة للمواطنين وتأمين أرواحهم ضد أي أخطار محتمله بسبب تسريب الغاز خلال الفترة المقبلة.

تحرك تنفيذي عاجل

جدير بالذكر أن قرية برما عاش أسرها حالة من الرعب والفزع عقب تسرب كميات من الغاز بسبب عطل فني بمحابس خطوط الغاز المغذية علي مستوي كافة مداخل ومخارج المناطق السكنية بذات القرية دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.