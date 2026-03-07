قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة
صلاة الضحى.. اعرف وقتها وكيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طنطا: انتظام تشغيل الغاز الطبيعي بعد السيطرة على التسريب في قرية برما

تحرك تنفيذي عاجل بطنطا
تحرك تنفيذي عاجل بطنطا
الغربية أحمد علي

أعلنت رئاسة مجلس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، عن السيطرة علي تسريب الغاز بمحابس خطوط قرية برما لتأمين ارواح المواطنين القاطنين بذات القرية .

تسريب الغاز 

صرح بذلك المحاسب عادل داود رئيس مجلس مركز ومدينة طنطا، لافتا أنه أجرى جولة ميدانية، بالتنسيق مع المحاسب ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات بشركة غاز مصر للوقوف علي أسباب الحقيقية للانتشار رائحه الغاز جراء عطل فني بخطوط الامداد والتموين بنطاق قرية برما بدائرة مركز طنطا .

توجيهات محافظ الغربية 


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية لضمان تحسين خدمات المقدمة للمواطنين وتأمين أرواحهم ضد أي أخطار محتمله بسبب تسريب الغاز خلال الفترة المقبلة.

تحرك تنفيذي عاجل 

جدير بالذكر أن قرية برما عاش أسرها حالة من الرعب والفزع عقب تسرب كميات من الغاز بسبب عطل فني بمحابس خطوط الغاز المغذية علي مستوي كافة مداخل ومخارج المناطق السكنية بذات القرية دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تسريب غاز قرية برما مركز طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

ترشيحاتنا

طائرة إماراتية

طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي

ترامب

ترامب يوبخ صحفيا أمريكيا سأل عن احتمال تورط روسيا في حرب إيران

أرشيفي

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخا إيرانيا دون تسجيل إصابات

بالصور

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد