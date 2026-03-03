حركة ترقيات موسعة بجامعة طنطا| ألقاب علمية ودرجات أكاديمية جديدة في مختلف الكليات

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته السادسة للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من صلاح عبد المنصف ابراهيم نجله، وأحمد رزق محمود الخولى، ومحمد نصر محمد شداد بكلية الطب، ووفاء أنور عبد اللطيف حسانين بكلية العلوم، وبسام سمير محمد بارومة بكلية التجارة، وأميرة حسن كمال سعد بكلية الصيدلة، وأحلام رجب بسيوني سلامة، وأحمد ابواليزيد قطب حبيب بكلية الآداب، وأحمد محمود رشاد محمود الحديدى بكلية الهندسة، ومياده حمدي ابراهيم يحيي، وشريهان يحيي محمد أحمد مرسى بكلية علوم الرياضة.

توجيهات جامعة طنطا

‎كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمود بديع محمود رقيه بكلية العلوم، وعصام منير على رزق، وطارق محمد عفيفى صحصاح، وشيماء عبد المنعم محمود عبد الوهاب، ومروة احمد محمود ابو جبل بكلية الطب، وعمر عبد المتعال السعيد محرز بكلية الهندسة، وزينب جمال بشير مصطفى عبد المنعم بكلية علوم الرياضة.

ترقيات أعضاء هيئة التدريس

‎بالإضافة إلى الموافقة على منح ٤٧ دبلوم ،٨٧ درجة ماجستير، و٣٠ دكتوراه في التخصصات المختلفة.