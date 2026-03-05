جنايات طنطا تقضي بمعاقبة المقاول المنفذ لمشروع كورنيش المرشحة بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه

أصدرت محكمة جنايات طنطا، حكما قضائيا بالسجن المقاول المنفذ لمشروع كورنيش طنطا لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 ملايين جنيه جراء اتهامه بالاختلاس والإضرار بالمال العام في واقعة انهيار جزء من الكورنيش بعد فترة قصيرة من تسليمه.

حكم قضائي

وجاء الحكم في القضية المقيدة برقم 1637 لسنة 2026 جنايات ثان طنطا، وذلك على خلفية البلاغ المقدم من المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض، بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عقب انهيار جزء من كورنيش طنطا بطول يقارب 40 مترًا بعد فترة وجيزة من تنفيذ المشروع وتسليمه.

تحرك قضائي

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات في الواقعة عقب البلاغ، حيث كشفت التحريات والتقارير الفنية عن وجود مخالفات جسيمة في تنفيذ الأعمال، ما تسبب في انهيار جزء من الكورنيش وإهدار المال العام، الأمر الذي أدى إلى إحالة المقاول المنفذ للمحاكمة الجنائية.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، كما اطلعت على التقارير الفنية والمستندات الخاصة بالمشروع، قبل أن تقضي بإدانة المقاول المنفذ ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 ملايين جنيه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انهيار جزء من كورنيش طنطا بطول يقارب 40 مترًا بعد فترة قصيرة من انتهاء الأعمال وتسليم المشروع، ما أثار تساؤلات حول جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية، قبل أن تتقدم جهات قانونية ببلاغ رسمي للتحقيق في الواقعة.