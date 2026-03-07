قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تسقط 400 تاجر كيف و207 أسلحة نارية في 24 ساعة

الداخلية تسقط 400 تاجر كيف و207 أسلحة نارية في 24 ساعة
الداخلية تسقط 400 تاجر كيف و207 أسلحة نارية في 24 ساعة
إسلام دياب

حملات مكبرة قامت بها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة في مواجهة جميع صور الجريمة، وملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وتجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام.

نجحت الحملات في ضبط 357 قضية جلب واتجار بالمواد المخدرة بمشاركة 419 متهماً، حيث تخطى إجمالي المضبوطات نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت 251 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، و246 كيلو جراماً من الهيدرو، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الآيس والبانجو والهيروين والشابو والاستروكس والبودر والأفيون، وآلاف الأقراص المخدرة، ما يمثل ضربة قوية لخطوط إمداد السموم داخل البلاد.

وتمكن رجال الأمن من ضبط 207 قطع سلاح ناري بحوزة 184 متهماً، ضمت بنادق آلية وخرطوش ومسدسات وكميات كبيرة من الذخائر الحية والخزائن المتنوعة، فضلاً عن ضبط 223 قطعة سلاح أبيض.

في السياق ذاته، تم القبض على 22 متهماً هارباً و18 آخرين من القائمين بأعمال البلطجة وترويع المواطنين.

وحققت الحملة طفرة كبيرة بتنفيذ 85027 حكماً قضائياً متنوعاً، ما بين أحكام جنايات وحبس جزئي ومستأنف وغرامات ومخالفات.

كما نجحت المجهودات المرورية في ضبط 21038 مخالفة مرورية متنوعة و271 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى فحص 64 سائقاً على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، حيث تبين إيجابية 13 منهم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

وزارة الداخلية مخدرات الكيف تجار الكيف سلاح ناري أسلحة نارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

مسجد مصر الكبير يشهد ليلة رمضانية مميزة ضمن فعاليات يوم الأسرة المصرية

مسجد مصر الكبير.. ليلة رمضانية مميزة ضمن فعاليات يوم الأسرة المصرية

الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى بمسجد الإمام الحسين

وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ونقيب الأشراف يشهدون الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى بمسجد الحسين

ما حكم تناول الأدوية في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ما حكم تناول الأدوية في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد