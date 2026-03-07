الداخلية تسقط 400 تاجر كيف و207 أسلحة نارية في 24 ساعة

حملات مكبرة قامت بها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة في مواجهة جميع صور الجريمة، وملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وتجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام.

نجحت الحملات في ضبط 357 قضية جلب واتجار بالمواد المخدرة بمشاركة 419 متهماً، حيث تخطى إجمالي المضبوطات نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت 251 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، و246 كيلو جراماً من الهيدرو، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الآيس والبانجو والهيروين والشابو والاستروكس والبودر والأفيون، وآلاف الأقراص المخدرة، ما يمثل ضربة قوية لخطوط إمداد السموم داخل البلاد.

وتمكن رجال الأمن من ضبط 207 قطع سلاح ناري بحوزة 184 متهماً، ضمت بنادق آلية وخرطوش ومسدسات وكميات كبيرة من الذخائر الحية والخزائن المتنوعة، فضلاً عن ضبط 223 قطعة سلاح أبيض.

في السياق ذاته، تم القبض على 22 متهماً هارباً و18 آخرين من القائمين بأعمال البلطجة وترويع المواطنين.

وحققت الحملة طفرة كبيرة بتنفيذ 85027 حكماً قضائياً متنوعاً، ما بين أحكام جنايات وحبس جزئي ومستأنف وغرامات ومخالفات.

كما نجحت المجهودات المرورية في ضبط 21038 مخالفة مرورية متنوعة و271 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى فحص 64 سائقاً على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، حيث تبين إيجابية 13 منهم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.