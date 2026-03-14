الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. ردده الآن لعلك تكون من الفائزين

دعاء ليلة القدر 25 رمضان
دعاء ليلة القدر 25 رمضان
عبد الرحمن محمد

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. ​مع غروب شمس هذا اليوم، يستقبل المسلمون ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، وهي إحدى الليالي الوترية التي يُرجى فيها التماس ليلة القدر؛ تلك الليلة العظيمة التي وصفها الحق سبحانه في محكم التنزيل بأنها خير من ألف شهر، حيث تتنزل فيها الملائكة والروح بالسكينة والسلام حتى بزوغ الفجر، لذا يجدر بكل لبيب أن يشحذ همته بالصلاة، والذكر، والصدقة، والاستغفار، والصلاة على النبي الكريم، طمعاً في مغفرة الله والعتق من نيرانه.

​في رحاب هذه الليالي المباركة، نقتدي بما علمه النبي ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمسلمين من أدعية جامعة تشرح الصدر وتجمع خيري الدنيا والآخرة. 

دعاء النبي في ليلة القدر

فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أوصى باغتنام ليلة القدر وخيرها بترديد دعاء ليلة القدر مكتوب من سبع كلمات، وهي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، وقد ورد دعاء ليلة القدر مكتوب قصير هذا فيما ورد عن أم المؤمنين عَائِشَةَ –رضي الله عنها-، قَالَت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي».

دعاء ليلة القدر 25 رمضان

  • «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».
  • ​ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار».

دعاء ليلة القدر مكتوب قصير

بـ«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، حي لما كان شرف ليلة القدر وفضيلتها من الأمور التي أعلم بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أصحابه، وحثّهم على اغتنامها، فقد حرصت أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها –على سؤال رسول الله –صلى الله عليه وسلم – ماذا تدعو في هذه الليلة، فأرشدها أن تدعو بهذا الدُّعاء: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، ويقول الإمام البيهقي –رحمه الله -: وطلب العفو من الله مستحب في جميع الأوقات، وهو أخص في هذه الليلة. {فضائل الأوقات للبيهقي: 1/257/114}.

دعاء ليلة القدر مكتوب 2026

اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

· إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

أدعية ليلة القدر

·إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

· اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

· إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

· اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

دعاء ليلة االقدر 25 رمضان دعاء ليلة القدر ليلة 25 رمضان أدعية ليلة القدر دعاء النبي في ليلة القدر

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

واقعة مسن مقيد داخل دار رعاية بمصر الجديدة.. وشاهدة عيان:تضم 15 مسنا وتعمل دون ترخيص

مفاجأة في واقعة مسن مقيد داخل دار رعاية بمصر الجديدة.. شاهد عيان: المنشأة تضم 15 مسنا وتعمل دون ترخيص

أحلامك تكشف إصابتك بهذا المرض قبل ظهور الأعراض.. لا تستهون بكوابيس الليل

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟

سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏

أنتونيلي يحقق رقما قياسيا في الصين وسط هيمنة مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي
أندريا كيمي أنتونيللي
أندريا كيمي أنتونيللي

قبل عيد الفطر.. 6 ماسكات طبيعية من مطبخك لبشرة نضرة ومشرقة

ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد
ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد
ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

