آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب
كوشنر يكشف عن تفاصيل "الخطة الرئيسية" لقطاع غزة ما بعد الحرب
هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟
مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 فى البنوك المصرية
قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق
ذكرى وفاة عبلة الكحلاوي.. محطات في حياة صاحبة الباقيات الصالحات
أخبار البلد

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن اليوم ارتفاعا ملحوظا بالبورصة بعد أيام من الاستقرار ، مما سيكون له تأثير كبير على الأسعار بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.

 ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدر لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم

 


وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 70 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها منذ أيام  ، أى ارتفعت 5  جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 82 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 62 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

كما استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 92 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيهات  وتصل للمستهلك 105  جنيهًا.

كذلك استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ190 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 لـ 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 103 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

الاكتفاء الذاتى 
 

ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أننا لدينا مساحة كبيرة للتصدير سواء في الدواجن أو في البيض وعندنا أكثر من 20% فائض عن الاستهلاك والاكتفاء الذاتي.

وأوضح "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أننا بدأنا نصدر فعلًا لتنزانيا وأوغندا والإمارات وليبيا والسودان ونرغب فى  المزيد كمان من التصدير لإننا لدينا فائض كبير.

هل تتأثر أسعار الدواجن والبيض؟

 

وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن أسعار البيض والدواجن بالأسواق المحلية لن تتأثر بقرار التصدير  لأننا مازلنا لدينا فائض ، معلقا:" احنا كل اللي صدرناه ده ما يجيش 1% وبالتالى ليتنا نستطيع تصدير ال 20% الفائض حتى نحافظ على المنتجين ونحافظ على الأسعار ما تنهارش ويستمر المنتج في في العملية الإنتاجية.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن البيضاء البيض البانيه أسعار البيض

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

