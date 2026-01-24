قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

تشهد أسعار الدواجن اليوم ارتفاعا ملحوظا بالبورصة بعد أيام من الاستقرار ، مما سيكون له تأثير كبير على الأسعار بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدر لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم



وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 70 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 5 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 62 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

كما استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 92 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيهات وتصل للمستهلك 105 جنيهًا.

كذلك استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 180 لـ190 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 80 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 103 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

الاكتفاء الذاتى



ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أننا لدينا مساحة كبيرة للتصدير سواء في الدواجن أو في البيض وعندنا أكثر من 20% فائض عن الاستهلاك والاكتفاء الذاتي.

وأوضح "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أننا بدأنا نصدر فعلًا لتنزانيا وأوغندا والإمارات وليبيا والسودان ونرغب فى المزيد كمان من التصدير لإننا لدينا فائض كبير.

هل تتأثر أسعار الدواجن والبيض؟





وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن أسعار البيض والدواجن بالأسواق المحلية لن تتأثر بقرار التصدير لأننا مازلنا لدينا فائض ، معلقا:" احنا كل اللي صدرناه ده ما يجيش 1% وبالتالى ليتنا نستطيع تصدير ال 20% الفائض حتى نحافظ على المنتجين ونحافظ على الأسعار ما تنهارش ويستمر المنتج في في العملية الإنتاجية.