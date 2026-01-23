اعرف الكيلو بكام..شعبة الدواجن تكشف عن الأسعار قبل شهر رمضان

شهد قطاع الدواجن في مصر تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة، ما بين تحسن في الإنتاج وارتفاع طفيف في الأسعار.

ويتساءل المواطنون عن الأسعار خلال الأسابيع القادمة،مع اقتراب شهر رمضان.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن أهم مستجدات هذا القطاع والتحديات التي يواجهها المنتجون والمستهلكون على حد سواء.

القدرة الشرائية في تراجع.. تأثيرات الوضع الاقتصادي

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين قد تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على استهلاك اللحوم البيضاء.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، أن الطلب على الدواجن أصبح أقل بسبب ضعف القوة الشرائية، وهو ما يعكس الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

زيادة الإنتاج ولكن مع خسائر للمنتجين

و لفت السيد إلى أن القطاع شهد طفرة إنتاجية كبيرة، حيث وصل الإنتاج إلى 1.6 مليار دجاجة بعد أزمة نقص الأعلاف التي شهدها القطاع في 2022.

ورغم هذه الزيادة في الإنتاج، عانى العديد من المنتجين من خسائر كبيرة بسبب بيع الدواجن بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 53 جنيها، وهو ما شكل عبئًا على المزارعين.

السعر الحالي للدواجن في المزرعة والأسواق

وبحلول يناير 2026، وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 63 جنيها، ويُباع للمستهلك في المحلات التجارية بسعر يتراوح بين 70 إلى 75 جنيها كحد أقصى.

وأوضح السيد أن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع جزئيًا في الفترة المقبلة، بسبب عدة عوامل اقتصادية وظروف موسمية.

أسباب الزيادة المرتقبة في الأسعار

من بين العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن، يشير السيد إلى تأثير التدفئة في فصل الشتاء.

ويزداد استخدام الغاز والسولار لتدفئة المزارع، ما يرفع تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، مع دخول فصل الشتاء، تزداد الحاجة إلى جرعات تحصينات إضافية للحفاظ على صحة الدواجن، خاصة مع انتشار الأمراض الوبائية في هذا الوقت من العام.

هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى زيادة أسعار الدواجن بشكل طفيف، خاصة مع تزايد الطلب المتوقع خلال شهر رمضان.

توقعات لشهر رمضان: زيادة الاستهلاك والطلب

وبحلول شهر رمضان، يتوقع السيد زيادة كبيرة في استهلاك الدواجن، وهو ما يساهم في رفع الأسعار نتيجة للطلب المرتفع في هذه الفترة. حيث يعتبر رمضان موسمًا هامًا في استهلاك اللحوم البيضاء، خاصة أن الدواجن تعد من الخيارات الرئيسية للمستهلكين خلال الشهر الكريم.

الحاجة لمزيد من الدعم للمنتجين

ودعا السيد إلى ضرورة دعم قطاع الدواجن، خاصة من خلال توفير الأعلاف بأسعار معقولة، بالإضافة إلى الحد من المشكلات التي تواجه المنتجين مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وهو ما يعكس الحاجة المستمرة لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة للمزارعين في هذا القطاع الحيوي.