قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف الكيلو بكام..شعبة الدواجن تكشف عن الأسعار قبل شهر رمضان

الدواجن
الدواجن
منار عبد العظيم

شهد قطاع الدواجن في مصر تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة، ما بين تحسن في الإنتاج وارتفاع طفيف في الأسعار. 

 ويتساءل المواطنون عن الأسعار خلال الأسابيع القادمة،مع اقتراب شهر رمضان. 

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن أهم مستجدات هذا القطاع والتحديات التي يواجهها المنتجون والمستهلكون على حد سواء.

القدرة الشرائية في تراجع.. تأثيرات الوضع الاقتصادي

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين قد تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على استهلاك اللحوم البيضاء.

 وقال السيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، أن الطلب على الدواجن أصبح أقل بسبب ضعف القوة الشرائية، وهو ما يعكس الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

زيادة الإنتاج ولكن مع خسائر للمنتجين

و لفت السيد إلى أن القطاع شهد طفرة إنتاجية كبيرة، حيث وصل الإنتاج إلى 1.6 مليار دجاجة بعد أزمة نقص الأعلاف التي شهدها القطاع في 2022. 

ورغم هذه الزيادة في الإنتاج، عانى العديد من المنتجين من خسائر كبيرة بسبب بيع الدواجن بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 53 جنيها، وهو ما شكل عبئًا على المزارعين.

السعر الحالي للدواجن في المزرعة والأسواق

وبحلول يناير 2026، وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 63 جنيها، ويُباع للمستهلك في المحلات التجارية بسعر يتراوح بين 70 إلى 75 جنيها كحد أقصى. 

وأوضح السيد أن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع جزئيًا في الفترة المقبلة، بسبب عدة عوامل اقتصادية وظروف موسمية.

أسباب الزيادة المرتقبة في الأسعار

من بين العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن، يشير السيد إلى تأثير التدفئة في فصل الشتاء.

ويزداد استخدام الغاز والسولار لتدفئة المزارع، ما يرفع تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، مع دخول فصل الشتاء، تزداد الحاجة إلى جرعات تحصينات إضافية للحفاظ على صحة الدواجن، خاصة مع انتشار الأمراض الوبائية في هذا الوقت من العام. 

هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى زيادة أسعار الدواجن بشكل طفيف، خاصة مع تزايد الطلب المتوقع خلال شهر رمضان.

توقعات لشهر رمضان: زيادة الاستهلاك والطلب

وبحلول شهر رمضان، يتوقع السيد زيادة كبيرة في استهلاك الدواجن، وهو ما يساهم في رفع الأسعار نتيجة للطلب المرتفع في هذه الفترة. حيث يعتبر رمضان موسمًا هامًا في استهلاك اللحوم البيضاء، خاصة أن الدواجن تعد من الخيارات الرئيسية للمستهلكين خلال الشهر الكريم.

الحاجة لمزيد من الدعم للمنتجين

 ودعا السيد إلى ضرورة دعم قطاع الدواجن، خاصة من خلال توفير الأعلاف بأسعار معقولة، بالإضافة إلى الحد من المشكلات التي تواجه المنتجين مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وهو ما يعكس الحاجة المستمرة لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة للمزارعين في هذا القطاع الحيوي.

أسعار الدواجن سعر الدواجن في مصر سعر الدواجن والبيض أسعار الدواجن في الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026

ترشيحاتنا

محمد شحاتة والسيد

بعد تجديد عقده.. محمد شحاتة برفقة محمد السيد في ظهور لافت

محمد السيد

مينا ماهر لـ محمد السيد :مبروك عليك الزمالك

لاعبي الأهلي

دوري أبطال أفريقيا| الأهلي يصل ستاد برج العرب لمواجهة يانج أفريكانز

بالصور

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد