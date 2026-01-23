قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

تذبذب فى أسعار الدواجن خلال الآونة الأخيرة ما بين ارتفاع وانخفاض وسط تساؤلات من المواطنين حول أسعارها الفترة المقبلة خاصة مع دخول شهر رمضان
 

يقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى أصبحت مصدر لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.


 

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 65 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام  ، أى انخفضت 10  جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 78 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 60 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 72 جنيها.


كما استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 90 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات  وتصل للمستهلك 100  جنيهًا.

كذلك استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 ل 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.


ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أننا لدينا مساحة كبيرة للتصدير سواء في الدواجن أو في البيض وعندنا أكثر من 20% فائض عن الاستهلاك والاكتفاء الذاتي.

وأوضح "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أننا بدأنا نصدر فعلًا لتنزانيا وأوغندا والإمارات وليبيا والسودان ونرغب فى  المزيد كمان من التصدير لإننا لدينا فائض كبير.

هل تتأثر أسعار الدواجن والبيض؟

وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن أسعار البيض والدواجن بالأسواق المحلية لن تتأثر بقرار التصدير  لإننا مازلنا لدينا فائض ، معلقا:" احنا كل اللي صدرناه ده ما يجيش 1% وبالتالى ليتنا نستطيع تصدير ال 20% الفائض حتى نحافظ على المنتجين ونحافظ على الأسعار ما تنهارش
ويستمر المنتج في في العملية الإنتاجية


.
زيادة انتاجية الدواجن والبيض

وأكد أن هناك زيادة فى الانتاجية تتراوح من 20 ل25% عن الأعوام الماضية حتى الأسعار فى هذا الوقت وحتى مع دخول رمضان ستقل بنسبة 30 أو 35% عن العام الماضي ، معلقا:" السنة اللى فاتت كانت تباع كرتونة البيض ب 160 جنيهًا بالمزرعة فى نفس التوقيت من العام الماضي ، الآن الكرتونة ب 110 جنيهًا بالمزرعة كذلك كيلو الدواجن وصل العام الماضي أيضا إلي 95 جنيها بالمزرعة لكن حاليا يتراوح من 65 ل 70 جنيهًا " .

ولفت إلي أن الحفاظ على المربي ضرورة حتمية لاستمرار ونهوض صناعة الدواجن لكنه حاليا يتعرض للخسارة بسبب قلة الأسعار عن التكلفة الفعلية ، متابعا:" المربي بقاله 7 شهور بيخسر " .

