عرض "غرفة في القمر" و"القنال" في افتتاح نوادي مسرح كفر الشيخ| صور

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى عروض نوادي مسرح كفر الشيخ، على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، والتي تستمر خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة المصرية لدعم مسرح الشباب واكتشاف المواهب بالمحافظات.

وشهد المركز الثقافي أولى ليالي العروض، حيث قدم العرض المسرحي "غرفة في القمر" تأليف وإخراج إبراهيم أبو الفتوح، وتدور فكرته حول الصراع الإنساني بين الواقع والأحلام، إذ ترمز "الغرفة" إلى العالم الخاص للإنسان، بينما يعبر "القمر" عن الأمل والطموح.

وأوضح المخرج أن رؤيته الإخراجية اعتمدت على توظيف عناصر الإضاءة والديكور بشكل رمزي يعكس الحالة النفسية للشخصيات، مع التركيز على الأداء التمثيلي لإبراز المشاعر الإنسانية والصراع الداخلي الذي تعيشه الشخصيات، في محاولة لتقديم رسالة فنية تؤكد تمسك الإنسان بحلمه رغم تحديات الحياة.

العرض مخرج منفذ عبد الرحمن العراقي، مساعدا إخراج باسل الجنيني وزياد محمد، مكياج ريم الخولي، إعداد موسيقي أحمد عبد الفضيل، ألحان يوسف الزواوي، تنفيذ ديكور عمر عمار وأحمد السماحي وعمرو الرشيدي، إضاءة محمد عادل، ملابس عمرو عادل، واستعراض علا رضا.

كما شهدت الليلة عرض مسرحية "القنال" تأليف محمود صلاح عطية، وإخراج محمد عبد المعين، والتي تتناول معاناة الفلاحين المصريين الذين تعرضوا للسخرة خلال حفر قناة السويس في عهد الخديوي محمد سعيد باشا، حيث لقي العديد منهم حتفهم نتيجة الظروف غير الإنسانية من جوع وعطش والعمل تحت أشعة الشمس الحارقة، إضافة إلى تفشي مرض الكوليرا آنذاك. ويستعرض العرض نماذج من صمود المصريين وقدرتهم على التحدي والعمل رغم قسوة الظروف، مسجلا صفحة من صفحات الكفاح الوطني.

وأشار المخرج إلى أن العرض يمثل محاولة فنية لتوثيق مرحلة مهمة من تاريخ مصر، عبر توظيف عناصر المسرح المختلفة من أداء تمثيلي وحركة وإضاءة وموسيقى لإبراز روح المقاومة والانتماء الوطني، مؤكدا أن العمل يهدف إلى تعزيز الوعي بالتاريخ وإبراز تضحيات المصريين بأسلوب درامي يجمع بين التعبير الفني والطرح التاريخي.

العرض ديكور إبراهيم الفقي، منفذ ديكور أحمد جمعة، إضاءة محمد عادل، مساعدو إخراج أحمد خالد ومصطفى البنا ولمياء فريد، ومخرج منفذ أحمد سامي.

وأقيمت العروض بحضور لجنة التحكيم المكونة من الكاتب سامح عثمان، والمهندسة رانيا حداد، والمخرج محمد يونس.

العروض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإدارة النوادي برئاسة المخرج محمد طايع، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة د. أحمد الشهاوي.