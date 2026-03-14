إزالة 10 حالات تعدٍ خلال حملة مكبرة بسيدي سالم في كفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات بمركز سيدي سالم.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة وتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 770 مترًا مربعًا، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات بناء مخالف في المهد، والتعامل الفوري مع ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمقاولين، بما في ذلك مصادرة المعدات ومواد البناء وتحويل المحاضر للنيابة العامة بصفة دورية.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بفرض رقابة صارمة لمنع عودة التعديات بعد إزالتها، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتشديد الرقابة على المحاجر والجرارات الزراعية، والربط المباشر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات لضمان فرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية.