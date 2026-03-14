مشروعات الخطة الاستثمارية.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بمسير

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تشغيل وتسوية طبقة السن بشارع مدينة مسير الرئيسي وشارع منية مسير، وذلك تمهيدًا للرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

جاء ذلك تحت إشراف محمد صلاح، رئيس مدينة مسير، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما لها من دور حيوي في تحسين جودة الحياة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.