الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه الشرب بقرية الخادمية في كفر الشيخ| صور

تابع أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بجوار مركز شباب الخادمية، وجرى الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الكسر وإصلاحه في أسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة بشبكات المرافق، حفاظًا على انتظام الخدمة وعدم تأثر المواطنين.

وقامت فرق العمل بإتمام أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكل طبيعي، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لشبكات المياه بالقرى والتعامل الفوري مع أي أعطال أو كسور طارئة.