أوقاف كفر الشيخ تنظم «مقارئ الجمهور» لتلاوة القرآن الكريم بالمساجد

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات «مقارئ الجمهور» بعدد من مساجد المديرية، بهدف نشر الثقافة القرآنية وتعميق روح التدبر في نفوس رواد بيوت الله عز وجل خلال الشهر الفضيل.

وشهدت المساجد أجواء إيمانية عامرة، حيث تحلق المصلون حول مائدة القرآن الكريم مرددين خلف نخبة من الأئمة أصحاب الأصوات الندية، في مشهد يجسد عمق التعلق بكتاب الله تعالى وحرص الجميع على إتقان التلاوة.

وتأتي هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، ضمن خطة المديرية لخدمة كتاب الله عز وجل ونشر الثقافة القرآنية.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ، استمرار تنفيذ أنشطتها القرآنية والدعوية في مختلف المساجد، انطلاقًا من دورها في خدمة بيوت الله، بما يُسهم في ترسيخ القيم السمحة وبناء جيل واعٍ ومؤثر.