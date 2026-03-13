قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يقرر صرف 4 ملايين جنيه للحكام
زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس غرفة كفر الشيخ: قرارات المنحة الاستثنائية تدعم استقرار الأسواق

حاتم عبد الغفار
حاتم عبد الغفار
محمود زيدان

أشاد المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد دفعات المنحة المخصصة للأسر الأولى بالرعاية لتشمل 4 دفعات متتالية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حيوي لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وصرح رئيس الغرفةالتجارية بكفر الشيخ، بأن التفرقة الواضحة بين منحة "تكافل وكرامة" (النقدية) ومنحة "البطاقات التموينية" (السلعية) تعكس رؤية الدولة في تنويع أساليب الدعم لضمان وصوله لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة. وأوضح أن تخصيص 400 جنيه شهرياً كمبالغ نقدية لمستفيدي "تكافل وكرامة"، بالتوازي مع توفير حزمة سلعية (زيت، سكر، أرز، مكرونة) بقيمة 400 جنيه لـ 10 ملايين بطاقة تموينية، يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية بشكل شامل.

وأشار رئيس غرفة كفر الشيخ إلى أن ضخ هذه المنح عبر المنافذ التموينية (جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، والبدالين التموينيين) سيسهم بشكل مباشر في: تنشيط قطاع تجارة التجزئة والمواد الغذائية داخل المحافظة.

وأشار إلى أنها تساهم في تحفيز سلاسل الإمداد لتوفير السلع الأساسية بانتظام لتلبية الطلب المتزايد خلال أشهر المنحة (مارس - يونيو)، وضبط الأسواق من خلال الالتزام بالصرف عبر المنظومة المميكنة، مما يمنع أي تلاعب بالأسعار أو الكميات.

وأكد "عبد الغفار" أن الغرفة التجارية بكفر الشيخ، من خلال شعبتي (البقالة والمواد الغذائية) و(المخابز)، ستكثف تنسيقها مع مديرية التموين لمتابعة انتظام عمليات الصرف وضبط رغيف الخبز المدعم ومراقبة سعر رغيف الخبز السياحي وتذليل أي عقبات قد تواجه التجار أو المواطنين.

كفر الشيخ كفر الشيخ التجارية أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

احمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

سابع سما

بمسرح أوبرا ملك.. البيت الفني يعلن عن افتتاح العرض المسرحي سابع سما ثاني أيام عيد الفطر

هنيدي

وصله مزاح بين هنيدي وساويرس.. ما القصة؟

وننسي اللي كان

وننسي اللي كان الحلقة 23.. إيهاب فهمي يعرض الزواج على شيرين رضا

بالصور

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد