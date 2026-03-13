رئيس غرفة كفر الشيخ: قرارات المنحة الاستثنائية تدعم استقرار الأسواق

أشاد المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد دفعات المنحة المخصصة للأسر الأولى بالرعاية لتشمل 4 دفعات متتالية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حيوي لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وصرح رئيس الغرفةالتجارية بكفر الشيخ، بأن التفرقة الواضحة بين منحة "تكافل وكرامة" (النقدية) ومنحة "البطاقات التموينية" (السلعية) تعكس رؤية الدولة في تنويع أساليب الدعم لضمان وصوله لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة. وأوضح أن تخصيص 400 جنيه شهرياً كمبالغ نقدية لمستفيدي "تكافل وكرامة"، بالتوازي مع توفير حزمة سلعية (زيت، سكر، أرز، مكرونة) بقيمة 400 جنيه لـ 10 ملايين بطاقة تموينية، يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية بشكل شامل.

وأشار رئيس غرفة كفر الشيخ إلى أن ضخ هذه المنح عبر المنافذ التموينية (جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، والبدالين التموينيين) سيسهم بشكل مباشر في: تنشيط قطاع تجارة التجزئة والمواد الغذائية داخل المحافظة.

وأشار إلى أنها تساهم في تحفيز سلاسل الإمداد لتوفير السلع الأساسية بانتظام لتلبية الطلب المتزايد خلال أشهر المنحة (مارس - يونيو)، وضبط الأسواق من خلال الالتزام بالصرف عبر المنظومة المميكنة، مما يمنع أي تلاعب بالأسعار أو الكميات.

وأكد "عبد الغفار" أن الغرفة التجارية بكفر الشيخ، من خلال شعبتي (البقالة والمواد الغذائية) و(المخابز)، ستكثف تنسيقها مع مديرية التموين لمتابعة انتظام عمليات الصرف وضبط رغيف الخبز المدعم ومراقبة سعر رغيف الخبز السياحي وتذليل أي عقبات قد تواجه التجار أو المواطنين.