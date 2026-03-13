أوقاف كفر الشيخ تواصل حملات نظافة وتعقيم المساجد

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد التابعة للإدارات الفرعية، بهدف الحفاظ على بيوت الله وتجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وشملت الحملات أعمال النظافة الشاملة والتطهير الدوري لساحات المساجد ومرافقها، في رسالة تؤكد أهمية طهارة ونظافة بيوت الله، مع التشديد على الالتزام بالضوابط لضمان تهيئة بيوت الله للمصلين.

وتأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، ضمن خطة المديرية للعناية بالمساجد وصيانتها.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ استمرار تنفيذ أنشطتها ومتابعاتها المستمرة، انطلاقًا من دورها في خدمة بيوت الله، بما يُسهم في عمارة بيوت الله وتوفير الأجواء الروحانية الملائمة للمصلين.