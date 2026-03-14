محافظ كفر الشيخ يتابع صيانة شبكة الصرف بقلين | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي بقرية الحصة بمركز قلين، من خلال تنفيذ أعمال التطهير، لضمان جودة الخدمة المقدمة لأهالينا، وذلك تحت إشراف أحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، دعم المحافظة الكامل لمشروعات البنية الأساسية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على كفاءة تشغيل الشبكات تحسين مستوى الخدمات والمرافق، وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

متابعة تسليك خطوط خفض المنسوب بقريتي البكاتوش والحصة

وتابع أحمد عبد الواحد، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بالقرية، وتسليك خط خفض المنسوب، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحى وتغير الاغطية التالفة وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بشوارع المدينة.