القومي لتنظيم الاتصالات: تخصيص خطوط للأطفال وحملات توعية لحمايتهم من مخاطر الإنترنت

أكد محمد إبراهيم نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك عدة دول وضعت قيودًا على استخدام الأطفال للإنترنت، مشيرًا إلى دراسة فكرة تخصيص خطوط اتصالات خاصة بالأطفال تمنع الوصول إلى المحتوى الضار.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن التوعية ودور الإعلام ضروريان جدًا لحماية الأطفال من الاستخدام غير الآمن للإنترنت، مشيرًا إلى أن الجهاز ينفذ حملات توعية لحماية المواطنين من النصب الإلكتروني واختراق الهواتف، مع توفير الرقم المجاني 155 لتلقي شكاوى الاتصالات.

وأشار إلى أن الجهاز تلقى 260 ألف شكوى خلال العام الماضي، وتم حل 97% منها بنجاح، مؤكدًا التزامه بضمان حماية المواطنين وتحسين جودة خدمات الاتصالات.