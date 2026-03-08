"القومي للاتصالات": حملة التوعية والتحذير من النصب الإلكتروني مستمرة

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التطور الكبير في خدمات وشبكات الاتصالات جعلها جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين، حيث لم تعد تقتصر على المكالمات والإنترنت فقط، بل أصبحت تدخل في العديد من الخدمات اليومية مثل الصحة والنقل والخدمات المالية، وهو ما يستلزم رفع مستوى الوعي بكيفية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجهاز يطلق بشكل مستمر حملات توعية للمواطنين عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الندوات والأنشطة الميدانية في المحافظات والجامعات، بهدف توضيح أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها، مع تقديم إرشادات مبسطة تساعد المستخدمين على حماية بياناتهم الشخصية.

وشدد على ضرورة عدم فتح الروابط المجهولة أو مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي شخص، مؤكدًا أن البنوك والجهات الرسمية لا تطلب بيانات العملاء عبر الهاتف.

كما نصح بتفعيل وسائل الأمان مثل المصادقة الثنائية واختيار كلمات مرور قوية، ومتابعة منصات الجهاز للاطلاع على التحذيرات المستمرة من أساليب الاحتيال المستحدثة.