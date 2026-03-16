محافظ الوادي الجديد تبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد إحدى الشركات العاملة في مجال مكافحة التصحر، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة والشركة فى مجال التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وفي مقدمتها مخلفات النخيل.

حيث ناقش اللقاء، خطة عمل الشركة في تطوير ورفع كفاءة مصنع المخلفات الزراعية بالمحافظة ومقترحات تطوير خطوط الانتاج والتوسع في الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية في إنتاج الفحم والأسمدة والأعلاف والوقود البديل؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

من ناحية أخرى، بحثت مجدي إمكانية تخصيص أراضي بمراكز الخارجة وباريس وبلاط لتكون نقاط تجميع للمخلفات الزراعية بكل مركز، تمهيدًا لنقلها للمصنع؛ تيسيرًا على المزارعين والحد من مخاطر التخلص غير الآمن منها.