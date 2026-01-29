عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

شهدت أسعار الذهب قفزة جديدة وغير مسبوقة خلال تداولات اليوم، مسجلة مستويات تاريخية هي الأعلى على الإطلاق، في ظل تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو أربع سنوات، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي عززت الإقبال على الذهب كملاذ آمن لحماية الثروات من التقلبات العنيفة في الأسواق.

وجاء هذا الارتفاع التاريخي مدفوعًا بمزيج من العوامل الاقتصادية والمالية، في مقدمتها ضعف العملة الأمريكية، وتصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي العالمي، ما دفع المستثمرين إلى تكثيف الطلب على الأصول الملموسة، وعلى رأسها الذهب.





سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية مستويات قياسية جديدة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل نحو 8627 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 7550 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 6471 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 60880 جنيهًا



وفي دلالة واضحة على حدة الارتفاع، قفز سعر الذهب عيار 21 بنحو 1500 جنيه مقارنة بمستوياته في بدايات الشهر الجاري، وهو ما يعكس واحدة من أسرع موجات الصعود التي يشهدها المعدن الأصفر في السوق المحلية منذ سنوات.



الذهب يتخطى 5300 دولار للأونصة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية

على الصعيد العالمي، واصل الذهب تحطيم أرقامه القياسية، حيث تخطى حاجز 5300 دولار للأونصة، قبل أن يسجل في أحدث التداولات نحو 5516.47 دولار للأونصة، في ظل هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ أربع سنوات تقريبًا.

وتزامن هذا الأداء القوي مع توقعات متزايدة باستمرار موجة الصعود خلال الفترات المقبلة، خاصة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وعدم وضوح الرؤية بشأن السياسات النقدية الأمريكية.

دويتشه بنك يتوقع 6000 دولار للأونصة في 2026

وفي هذا السياق، رفع بنك دويتشه توقعاته لأسعار الذهب، مشيرًا إلى إمكانية وصول المعدن الأصفر إلى مستوى 6000 دولار للأونصة في عام 2026، مدفوعًا باستمرار ضعف الدولار، وتزايد الإقبال على الذهب كأداة تحوط رئيسية في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية.



موجة تاريخية تضرب أسواق المعادن عالميًا

ولا تقتصر موجة الصعود الحالية على الذهب فقط، إذ تشهد أسواق المعادن العالمية واحدة من أعنف موجات الارتفاع في تاريخها، مع تسارع إقبال المستثمرين على الأصول الملموسة هربًا من ضعف الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، قاد النحاس هذه الموجة الصاعدة، بعدما سجل ارتفاعًا حادًا بنسبة 6% خلال التداولات المبكرة في لندن، قبل أن يتجاوز لفترة وجيزة حاجز 14 ألف دولار للطن للمرة الأولى في تاريخه.

الذهب والفضة عند قمم غير مسبوقة

وامتدت المكاسب القوية إلى باقي المعادن النفيسة، حيث صعد سعر الذهب العالمي إلى مستوى قياسي جديد قرب 5600 دولار للأونصة، ليصبح على أعتاب تحقيق أقوى زيادة شهرية في تاريخه.

في المقابل، واصلت الفضة صعودها الحاد خلال العام الجاري، لتلامس مستوى 120 دولارًا للأونصة، في انعكاس مباشر لتزايد الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة باعتبارها ملاذات آمنة في أوقات عدم اليقين.

النحاس يتحول إلى أداة تحوط استثماري

ورغم أن النحاس يُعد معدنًا صناعيًا في الأساس، فإن الارتفاعات الأخيرة جاءت مدفوعة بطلب استثماري غير مسبوق، ودخول قوي للمضاربين إلى السوق، وفق تقديرات محللين، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في نظرة المستثمرين إلى المعدن الأحمر كأداة تحوط إلى جانب الذهب.

وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أن أحد أبرز مؤشرات هذا التحول يتمثل في القفزة الكبيرة في التدفقات النقدية إلى صناديق تداول النحاس في البورصة بالولايات المتحدة، حيث بلغت التدفقات الصافية نحو 1.2 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، أي أكثر من ضعف إجمالي التدفقات المسجلة خلال عام 2025 بالكامل، والتي بلغت 426 مليون دولار.

البحث عن بدائل للدولار الأمريكي

وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي، الذي لطالما اعتُبر ملاذًا آمنًا، اتجه المستثمرون إلى البحث عن مخازن بديلة للثروة، مع تصدر الذهب المشهد كأكبر المستفيدين من هذا التحول.

ومع تسجيل الذهب مكاسب تقارب 30% منذ بداية العام، وبلوغه مستويات تاريخية مرتفعة، بدأ عدد متزايد من المستثمرين في البحث عن بدائل أقل تكلفة نسبيًا، لتبرز معادن مثل النحاس والفضة كوجهات استثمارية جذابة خلال المرحلة الحالية.

ارتفاعات جماعية في بورصة لندن للمعادن

وفي السياق ذاته، سجلت أسعار النيكل والزنك والألومنيوم والرصاص المتداولة في بورصة لندن للمعادن ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات اليوم، في وقت اقترب فيه مؤشر بورصة لندن للمعادن، الذي يقيس أداء ستة معادن أساسية، من مستواه القياسي المسجل في عام 2022.

محللون: صفقة زخم تقود الأسواق

وقال محللون اقتصاديون إن موجة الارتفاع الحالية في أسعار المعادن تأتي ضمن ما يُعرف بـ«صفقة الزخم»، والتي تغذيها مخاطر جديدة، من بينها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند، إلى جانب تساؤلات متزايدة حول استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.