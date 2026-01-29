قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع في الدول العربية اليوم مع صعود الأوقية عالميًا

رانيا أيمن

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس 29 يناير 2026 ارتفاعًا في مصر وعدد من الدول العربية، متأثرة بالصعود الذي تشهده الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، في ظل استمرار توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مع اختلاف وتيرة الارتفاع من سوق إلى أخرى حسب طبيعة العرض والطلب وحركة العملات المحلية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 يناير 2026

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً نسبيًا في الأسواق السعودية، وفقًا للنشرة الرسمية.

وجاءت أسعار الذهب للجرام الواحد كالتالي:

عيار 24: 665.00 ريال

عيار 22: 609.75 ريال

عيار 21: 582.00 ريال

عيار 18: 498.75 ريال

عيار 14: 388.00 ريال

عيار 12: 332.50 ريال

الأونصة الذهبية: 20,687.25 ريال

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 4,655.75 ريال

الأونصة بالدولار: 5,516.63 دولار

وهذه الأسعار تقريبية وقد تختلف من محل لآخر حسب المصنعية وحركة السوق اليومية.

كذلك ارتفعت اسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 29 يناير 2026 وجاءت كالتالي:

سجل عيار 24

54.350 دينار

ووصل عيار عيار 22 إلى

49.825 دينار

فيما ارتفع عيار 21 وسجل اليوم

47.550 دينار

ووصل عيار 18 إلى

40.775 دينار

فيما بلغ سعر الجرام من عيار 14 إلى

31.700 دينار

وسجلت الاونصة اليوم

1690.500 دينار

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب

380.450 دينار

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

رصف وتطوير طريق

بدء تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع ناهيا ببولاق الدكرور لتحسين الحركة المرورية

خلال العبور

قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM SEINE ضمن قافلة الشمال

تعطل قطار

تعطل أحد القطارات على خط منوف طنطا لمدة 20 دقيقة

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

