أسعار الذهب ترتفع في الدول العربية اليوم مع صعود الأوقية عالميًا

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس 29 يناير 2026 ارتفاعًا في مصر وعدد من الدول العربية، متأثرة بالصعود الذي تشهده الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، في ظل استمرار توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مع اختلاف وتيرة الارتفاع من سوق إلى أخرى حسب طبيعة العرض والطلب وحركة العملات المحلية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 يناير 2026

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً نسبيًا في الأسواق السعودية، وفقًا للنشرة الرسمية.

وجاءت أسعار الذهب للجرام الواحد كالتالي:

• عيار 24: 665.00 ريال

• عيار 22: 609.75 ريال

• عيار 21: 582.00 ريال

• عيار 18: 498.75 ريال

• عيار 14: 388.00 ريال

• عيار 12: 332.50 ريال

• الأونصة الذهبية: 20,687.25 ريال

• الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 4,655.75 ريال

• الأونصة بالدولار: 5,516.63 دولار

وهذه الأسعار تقريبية وقد تختلف من محل لآخر حسب المصنعية وحركة السوق اليومية.

كذلك ارتفعت اسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 29 يناير 2026 وجاءت كالتالي:

سجل عيار 24

54.350 دينار

ووصل عيار عيار 22 إلى

49.825 دينار

فيما ارتفع عيار 21 وسجل اليوم

47.550 دينار

ووصل عيار 18 إلى

40.775 دينار

فيما بلغ سعر الجرام من عيار 14 إلى

31.700 دينار

وسجلت الاونصة اليوم

1690.500 دينار

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب

380.450 دينار