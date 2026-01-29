أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تتحرك.. ومفاجأة بعيار 21

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 29 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6026 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7030 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8038 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56240 جنيه.